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Ahmet Özalp kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Özalp kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Özalp kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Özalp hakkında merak edilenler gündemde. Ahmet Özalp kaç yaşında, nereden aday? İşte Ahmet Özalp hakkında merak edilenler ve detaylar.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Adıyaman Belediye Başkan adayı ise Ahmet Özalp oldu. Ahmet Özalp kimdir? Ahmet Özalp nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET ÖZALP KİMDİR?

1974 yılında Adıyaman'da doğan Ahmet Özalp, eğitim hayatına Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde başlamış ve buradan mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Siyasal Düşünceler Doçenti ünvanını alan Özalp, 2017 yılında Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde Profesör unvanını almıştır. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde dersler vermiştir. Emekli olduktan sonra 2023 yılında Memleket Partisi Ankara 1. Bölge Milletvekili adaylığı için görevinden ayrılan Ahmet Özalp, daha sonra Ufuk Üniversitesi'nde ders vermeye devam etmiştir. Aynı zamanda Memleket Hareketi ve Memleket Partisi kurucu üyesi olan ve halen Merkez Yürütme Kurulu üyeliğini sürdüren Özalp, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için memleketi Adıyaman'dan Belediye Başkan adayı olmuştur. İki çocuk babası olan Ahmet Özalp, Türkiye Felsefe Kurumu üyesidir ve çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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