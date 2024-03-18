Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli?
Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? 1977 Derebucak doğumlu Ahmet Kısa, AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayıdır. Derebucak Lisesi mezunu olan Kısa, 1992 yılında kurulan aile şirketinin genel müdürlüğünü yapmıştır. 2002-2017 yılları arasında AK Parti Derebucak İlçe Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa oldu. Peki, Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli?
AHMET KISA KİMDİR?
- 1977 Derebucak doğumlu olan Ahmet Kısa, Derebucak Lisesinden mezun oldu.
- 1992 yılında kurdukları aile şirketlerinin genel müdürlüğünü yaptı. 2002-2017 yılları arasında, AK Parti Derebucak İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.
- 2014 ve 2019 Yerel Seçimlerinde Derebucak Belediye Başkanı seçilen Kısa, evli ve iki çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.