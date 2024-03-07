Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli?

AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bala Belediye Başkan adayı ise Ahmet Buran oldu. Vatandaşlar, Ahmet Buran'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ahmet Buran kimdir? AK Parti Bala Belediye Ahmet Buran kimdir? AK Parti Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli?

AHMET BURAN KİMDİR?

26 Ağustos 1967 tarihinde Ankara 'nın Bala İlçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Keçiören Ufuktepe'de, lise eğitimini Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde de lisans eğitimini tamamladı.

'nın Bala İlçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Keçiören Ufuktepe'de, lise eğitimini Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde de lisans eğitimini tamamladı. 1992 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde iş hayatına başladı. 1997 ile 2000 yılları arasında nüfus tespit çalışmasında kontrolör, Keçiören ilçe sorumlusu, Konya Yunak ve Çeltikci ilçe danışmanlığı, Adıyaman, Rize, Bursa illeri kontrolörlük görevlerinde yer aldı. 2001 yılında tarım sayımı kapsamında Afyon'a bağlı 10 ilçe sorumlusu Yalova ve ilçeleri sorumlusu, ayrıca 45 il ve ilçede nüfus sayımı, bina sayımı, sanayi sayımı TEFE, TÜFE çalışmalarında kontrolörlük ve organizasyon çalışmaları yaptı.

2002'den 2006 yılına kadar İstatistik Spor Kulübü başkanlığını yürüttü. 2003 yılında Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 2003'de DİE Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne bölge müdür yardımcısı ve bölge müdür vekili olarak atandı. 2004 yılında Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün kapanması nedeniyle Kastamonu'ya kurucu bölge müdürü olarak başladı. 2005 yılında Ankara Atatürk öğrenci yurduna müdür yardımcısı oldu. 2007 yılında Tahsin Banguoglu öğrenci yurduna yurt müdürü olarak atandı.

Kulübü başkanlığını yürüttü. 2003 yılında Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 2003'de DİE Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne bölge müdür yardımcısı ve bölge müdür vekili olarak atandı. 2004 yılında Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün kapanması nedeniyle Kastamonu'ya kurucu bölge müdürü olarak başladı. 2005 yılında Ankara Atatürk öğrenci yurduna müdür yardımcısı oldu. 2007 yılında Tahsin Banguoglu öğrenci yurduna yurt müdürü olarak atandı. Ahmet Buran, 2002 yılında Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği ve 2008 yılında YURTKUR Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2010-2011 sezonunda amatör ligde maç denetçiliği görevinde bulundu. 2011-2015 yılları arasında Balalılar Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Buran, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulunda başkan yardımcısı, YURTKUR spor kulübü genel sekreteri, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu denetim kurulu üyeliği, TFF üst klasman temsilcisi, Türkiye Hokey Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevlerini halen sürdürüyor.

Ahmet Buran, evli ve 2 çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara İli, Bala İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.