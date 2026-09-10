AHİD Engelsiz Yaşam Pikniğinde engelli bireyleri bir araya getirdi

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) engelli bireylerin sosyal hayata katılımını ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini desteklemek amacıyla düzenlediği piknik etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Çamlıdere Aluçdağı Tabiat Parkında bu yıl 7.si düzenlenen “AHİD Engelsiz Yaşam Pikniği” ne yaklaşık 400 engelli vatandaş aileleriyle birlikte katıldı. Ankaralı Yasin, Sami Arslan ve yöresel sanatçıların konserler verdiği piknikte engellilere yönelik özel oyun aktiviteleri de gerçekleştirildi.

YAMAN:"GÖNÜLLERİNE DOKUNABİLİRSEK NE MUTLU BİZE"

Pikniğe Ankaralılar Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan da katıldı. Engelsiz Yaşam Pikniğinin bu yıl yedincisini düzenlediklerini söyleyen Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman; ‘‘Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) olarak Engelsiz Yaşam Pikniğimizi bu yılda gerçekleştirdik. Burada engelli kardeşlerimizle bir aradayız. Onların gönüllerine dokunabilirsek ne mutlu bize. Evlerinden çıkardık, Çamlıdere’ye getirdik. Belki birçoğu buraya ilk defa geliyor. Bugün de hava çok güzel, havanın güzelliğinden, doğadan inşallah güzel hatıralar biriktirip kardeşlerimizi evlerine teslim edeceğiz’’ dedi.

Organizasyona katılan Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ise; ‘‘AHİD Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman ve yönetiminin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bugün burada yine Engelsiz Piknik Organizasyonu yaptılar. Biz de elimizden geldiği kadar onlara destek vermeye çalışıyoruz. Engellilerimize engelsiz bir yaşam sunmak için gerekli hassasiyeti göstermeye özen gösteriyoruz. Organizasyonu düzenleyen Hilmi Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı.

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksek Arslan da “Ankaralılar Derneği (AHİD)’nin düzenlediği engelliler pikniğine katıldık. Engelli kardeşlerimiz ve kıymetli aileleriyle bir araya gelerek güzel bir günün sevincini paylaştık. Engelsiz bir hayat, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı buluşmaya emek veren Ankaralılar Derneği Başkanı Sayın Hilmi Yaman ve yönetimine, Çamlıdere Belediye Başkanı Sayın Adem Ceylan’a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi

Kaynak: Haberler.com