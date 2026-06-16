Ağrı'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, köklü geçmişiyle milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde, jandarma personelinin görevlerini büyük bir özveri, fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini belirten Vali Bozkurt, yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Program kapsamında Vali Bozkurt, üstün gayret ve başarılı hizmetleri dolayısıyla jandarma personeline başarı belgelerini takdim etti. Kabulün ardından Vali Bozkurt, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Millet Bahçesi'nde vatandaşların ziyaretine açılan tanıtım standını ziyaret etti. Burada jandarma personelinden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bozkurt, teşkilatın farklı görev alanlarını tanıtan stantları inceledi.

VALİ BOZKURT, JANDARMA HEYETİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ağrı'da düzenlenen programlar kapsamında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve beraberindeki heyet, Vali Önder Bozkurt'u ziyaret etti. Makamda gerçekleşen kabulde, Jandarma Teşkilatının kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, asayiş hizmetlerinin yürütülmesi ve suçla mücadele konularındaki önemli rolü vurgulandı. Vali Bozkurt, kabulde yaptığı değerlendirmede, jandarma personelinin gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını ifade etti. Milletin huzuru ve güvenliği için çalışan tüm jandarma personelinin gayretlerinin takdire şayan olduğunu belirten Bozkurt, teşkilatın köklü geçmişiyle Türkiye'nin güvenlik yapısında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kabul programında, görevlerini özveriyle yerine getiren jandarma personeline başarı belgeleri takdim edildi. Vali Bozkurt, üstün gayret ve başarılı hizmetlerinden dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Program, Jandarma Teşkilatının 187 yıllık birikimine duyulan saygı ve güvenlik hizmetlerinde gösterilen emeğe verilen değerin önemli bir göstergesi oldu.

MİLLET BAHÇESİ'NDE JANDARMA TANITIM STANDI ZİYARET EDİLDİ

Makam kabulünün ardından Vali Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Millet Bahçesi'nde vatandaşların ziyaretine açılan tanıtım standını gezdi. Standlarda Jandarma Teşkilatının asayişten trafik hizmetlerine, arama-kurtarma faaliyetlerinden teknolojik imkan ve kabiliyetlere kadar geniş görev alanları tanıtıldı. Vali Bozkurt, stantlarda görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tanıtım standında jandarmanın sahadaki faaliyetleri, kullanılan ekipmanlar ve vatandaşlara yönelik hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Asayiş uygulamaları, trafik güvenliği çalışmaları, arama-kurtarma kabiliyetleri ve teknolojik imkanların yer aldığı tanıtım alanları, vatandaşların da ilgisini çekti. Vali Bozkurt, personelle bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi. Ağrı'da gerçekleştirilen programlarla Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, teşkilatın milletin huzuru ve güvenliği için üstlendiği görevler bir kez daha hatırlatıldı. Gece gündüz demeden görev yapan jandarma personelinin fedakar çalışmaları takdirle karşılandı.

Haber: Servet Arslan