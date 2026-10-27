Ağrı Doğubayazıt'ta Gürbulak Gümrük sahasında yangın, KBRN ve göç tatbikatı yapıldı

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Ağrı Valiliği koordinasyonunda, Ağrı ve Iğdır'dan ekiplerin katılımıyla Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü sahasında yangın, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditler ile göç hareketlerine yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta kurumların acil durumlara müdahale ve koordinasyon kabiliyetleri uygulamalı olarak test edildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü sahası, geniş kapsamlı bir acil durum tatbikatına ev sahipliği yaptı. Ağrı Valiliğinin koordinasyonunda, Ağrı ve Iğdır illerinden ekiplerin katılımıyla düzenlenen Yangın, KBRN ve Göç Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Tatbikat kapsamında olası yangınlar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ile göç kaynaklı acil durumlara karşı kurumların hazırlık düzeyleri değerlendirildi.

AĞRI VE IĞDIR EKİPLERİ BİRLİKTE HAREKET ETTİ

İki ilin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, olası acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi. Ekiplerin farklı acil durum senaryolarına karşı hazırlıkları ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Tatbikatla birlikte kurumların ortak hareket etme kabiliyetleri ve acil durumlarda yürütülecek müdahale süreçlerinin etkinliği değerlendirildi.

GÜRBULAK'TA ACİL DURUM HAZIRLIĞI TEST EDİLDİ

Türkiye'nin İran sınırında bulunan Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü sahasında düzenlenen tatbikat, sınır bölgesindeki olası risklere karşı hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Yangın, KBRN ve göç başlıklarını kapsayan uygulamalarda, ekiplerin müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve farklı kurumların eş zamanlı hareket edebilmesinin sağlanması amaçlandı.

VALİLİK: TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtilerek çalışmaların temel amacının acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve müdahale süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek olduğu ifade edildi. Tatbikatta ekiplerin hazırlık ve müdahale kabiliyetlerinin uygulamalı olarak test edildiği bildirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu