Ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

Ramazan ayında oruç tutanlar, günlük hayatta karşılaştıkları bazı durumların oruca etkisini merak ediyor. Bu konular arasında en çok araştırılanlardan biri de "Ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu oluyor. Gün içinde ağda yaptırmak veya epilasyon uygulamak, orucun geçerliliği konusunda soru işaretleri oluşturabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda sıkça açıklamalar yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, oruçluyken ağda veya epilasyon yaptırmak orucu geçersiz kılar mı? Diyanet'e göre bu işlemler oruca engel olur mu? İşte, merak edilen detaylar…

DİYANET'E GÖRE AĞDA VE EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozmaz. Çünkü orucu bozan durumlar, yeme, içme veya vücuda besleyici bir maddenin girmesi ile ilgilidir. Ağda, epilasyon, tıraş olmak veya vücut kıllarını temizlemek, bedene herhangi bir besleyici madde almayı gerektirmediği için orucun geçerliliğini etkilemez.

Ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı

Ancak, bu işlemler sırasında aşırı kanama olması veya kişinin aşırı zorlanarak baygınlık geçirmesi gibi durumlarda, oruç tutan kişinin kendini kötü hissetmesi söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda bireyin sağlık durumuna göre hareket etmesi önerilir.

Öte yandan, bu işlemler sırasında mahrem bölgelerin başkası tarafından görülmesi dinen caiz olmadığından, bir başkasına ağda veya epilasyon yaptırmak uygun görülmemektedir. Bu nedenle, kişisel hijyenin bireyin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Diyanet'e göre ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu

ORUÇLUYKEN ÖZEL BÖLGE TEMİZLİĞİ YAPILIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, oruçluyken kişisel temizlik yapmak orucu bozmaz. Çünkü oruç, yeme, içme veya vücuda doğrudan besleyici bir maddenin alınmasıyla bozulur. Bireysel hijyen ve bakım işlemleri, orucun geçerliliğini etkilemez.

Ancak, temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle su kullanımında özen gösterilmesi ve ihtiyaç dışı suyun iç bölgelere kaçmamasına dikkat edilmesi önerilir. Sadece dış temizlik yapılması, oruca zarar vermez ve herhangi bir dini yükümlülük gerektirmez. Fakat bu işlemler sırasında mahrem bölgelerin başkası tarafından görülmesi dinen caiz olmadığından, özel bölgenin temizliğini bir başkasına yaptırmak da uygun görülmemektedir. Bu nedenle, kişisel hijyenin bireyin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Diyanet'e göre epilasyon yaptırmak orucu bozar mı