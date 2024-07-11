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Afyon'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Temmuz Afyonkarahisar'da nerede deprem oldu?

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11 Temmuz tarihinde Afyonkarahisar'da meydana gelen depremin şiddeti ve yerleşim yeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve yerini açıkladı. Afyonkarahisar'daki deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Afyon'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afyon'da deprem mi oldu ve Afyon'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Afyon'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Afyon'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Afyon'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Temmuz Afyon'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

AFYON'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 km derinlikte oluşan sarsıntı yaklaşık 5 saniye sürerken vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı.

Afyon'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Temmuz Afyonkarahisar'da nerede deprem oldu?

AFYONKARAHİSAR'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afad yetkilileri, Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık 7 km derinlikte oluşan sarsıntı büyük paniğe neden olurken, 5 saniye kadar süren depremin ardından vatandaşlar sokaklara fırladı.

Afyonkarahisar'daki depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını aktardı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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