Afyon'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 11 Temmuz Afyonkarahisar'da nerede deprem oldu?

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AFYON'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 km derinlikte oluşan sarsıntı yaklaşık 5 saniye sürerken vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı.

AFYONKARAHİSAR'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afad yetkilileri, Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık 7 km derinlikte oluşan sarsıntı büyük paniğe neden olurken, 5 saniye kadar süren depremin ardından vatandaşlar sokaklara fırladı.

Afyonkarahisar'daki depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını aktardı.