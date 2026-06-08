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Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde
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Eski nişanlısı Livanur Aydın'ın aldatma iddialarıyla gündeme gelen Taşacak Bu Deniz'in Gökhan Furtuna'sı Ali Öner, dizide Meryem Koçari rolünü canlandıran sevgilisi Zeynep Atılgan ile Bodrum'da görüntülendi. İlişkilerinin nişan sonrasında başladığını savunan ünlü çift, tartışmalar sürerken tatilin keyfini çıkardı.

  • Ali Öner ve Zeynep Atılgan, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde birlikte görüntülendi.
  • Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, Öner'in kendisini aldattığını iddia etti.
  • Ali Öner ve Zeynep Atılgan, aldatma iddialarını reddederek ilişkilerinin nişanın sona ermesinden sonra başladığını açıkladı.

Eski nişanlısı Livanur Aydın'ın gündem yaratan açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Ali Öner, sevgilisi Zeynep Atılgan ile Bodrum'da objektiflere takıldı.

ESKİ NİŞANLININ İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Ali Öner ile Zeynep Atılgan, son günlerde haklarında ortaya atılan aldatma iddialarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'ın, "Beni aldattı, şüphelerim gerçekliğimdi" sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

ALDATMA İDDİALARINI REDDETTİLER

Gündeme gelen iddiaların ardından açıklama yapan Ali Öner ve Zeynep Atılgan, ilişkilerinin nişanın sona ermesinden sonra başladığını belirterek aldatma iddialarını kesin bir dille reddetti.

Ünlü çift, haklarında ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Tüm bu gelişmelerin ardından Ali Öner ile Zeynep Atılgan, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde görüntülendi. Yaz sezonunu Ege kıyılarında geçiren çift, gün boyunca birlikte vakit geçirdi.

DENİZ VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

İskelede sohbet eden ve denize girerek serinleyen ikili, sıcak havanın tadını çıkardı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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