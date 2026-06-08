Haberler

Yayla muzunu vatandaş kendi topluyor

Yayla muzunu vatandaş kendi topluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun, lezzeti ve doğal yapısıyla bölge halkının vazgeçilmezleri arasında. Yoğun yağışlar nedeniyle bu yıl bol miktarda bulunan uçkun, vatandaşlar tarafından toplanıp tüketiliyor veya satılıyor.

Van'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Dağlık alanlarda yetişen uçkun, hem lezzeti hem de doğal yapısıyla bölge halkının vazgeçilmez yiyecekler, arasında yer alıyor.

Özellikle Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen uçkunu toplamak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutuyor. Kendiliğinden yetişen ve herhangi bir tarımsal işlem görmeyen uçkun, ekşimsi tadıyla dikkat çekiyor. Bölge halkı tarafından yıllardır tüketilen uçkun bu yıl da yoğun talep görüyor. Kimi vatandaşlar topladıkları uçkunu aileleri ile tüketirken kimileri ise satıyor.

Arkadaşı ile pikniğe giden Muhammed Türken, "Şu an Erek Dağı'nın arka tarafındayız. Burası Gölardı (Toni) diye geçiyor. İleride Keşiş Gölü var. Görülmesi gereken bir yer ki bizim şu an rotamızda zaten orası var. Gelmişken kısmetimizi de alalım dedik. Özellikle topladığımız uçkunların yapraklarını tekrar doğaya atacağız. Bu sene sanki yoğun bir uçkun var. Özellikle yağışların bolluğundan ve ilkbaharın geç gelmesinden dolayı uçkunlar çok fazla. Önceki yıllarda geldiğimizde tek tük buluyorduk" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı

Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam karar çıktı
Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

Filyos Çayı'na düşen CHP'li başkan yardımcısından acı haber geldi
Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi
Hakkari'de 4 çocuk annesi evinin bodrumunda ölü bulundu

4 çocuk annesi evinin bodrum katında korkunç halde bulundu