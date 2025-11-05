Haberler

Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

Afet bölgesi ilan edilince ne olur?
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Bu gelişmelerin ardından bölge, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edildiğini kamuoyuna açıkladı. Peki, bir yerleşim alanı afet bölgesi ilan edildiğinde ne anlama gelir ve bu karar sonrasında neler değişir?

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Bu karar, hem bölgedeki vatandaşlar hem de yerel yönetimler açısından büyük önem taşıyor. Peki, afet bölgesi ilan edilmesi ne anlama geliyor ve bu karar sonrası hangi haklar devreye giriyor?

AFET BÖLGESİ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi, devletin o bölgede yaşayan vatandaşlara ve işletmelere özel destek ve kolaylıklar sağlayacağı anlamına gelir. Bu karar, 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun" kapsamında alınır. Deprem, sel, heyelan, yangın veya benzeri doğal afetlerin hayatı ciddi şekilde etkilediği durumlarda, bölge bu statüye kavuşur.

Afet bölgesi ilanıyla birlikte devlet, hem kısa vadeli acil müdahale çalışmalarını hem de uzun vadeli yeniden inşa süreçlerini hızlandırır. Bu sayede, mağduriyetlerin en aza indirilmesi hedeflenir.

VATANDAŞLARA SAĞLANAN HAKLAR

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde yaşayan vatandaşlar, pek çok yasal ve ekonomik haktan yararlanabilir. Bu haklar arasında şunlar öne çıkar:

• Kredi ve vergi ertelemesi: Afet bölgesinde yaşayan vatandaşların vergi, SGK primi ve kredi ödemeleri belirli bir süre ertelenir.

• Barınma desteği: Evleri hasar gören vatandaşlara geçici konut, konteyner veya kira yardımı sağlanır.

• Zarar tespit ve hak sahipliği: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından hak sahipleri belirlenir.

• Konut ve iş yeri yapım kredisi: Evi veya iş yeri yıkılan vatandaşlara düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle yeniden inşa imkânı sunulur.

Bu destekler, yalnızca bireyleri değil, aynı zamanda bölgedeki küçük işletmeleri ve tarım faaliyetlerini de kapsar.

KURUMSAL VE ALTYAPI DESTEKLERİ

Afet bölgesi ilanıyla birlikte kamu kurumları da özel kaynaklardan faydalanmaya başlar. Altyapı onarımları, yol, su, elektrik ve kanalizasyon sistemlerinin yeniden inşası için merkezi bütçeden ödenek aktarılır. Bu süreçte belediyeler, AFAD ve ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde çalışır.

Ayrıca eğitim kurumları, hastaneler ve kamu binalarındaki hasarlar öncelikli olarak giderilir. Böylece bölgenin temel yaşam standartlarına en kısa sürede kavuşması sağlanır.

PSİKOLOJİK VE SOSYAL DESTEKLER

Afet sonrası sadece fiziksel değil, psikolojik etkiler de büyük olur. Bu nedenle afet bölgesi ilanıyla birlikte psikososyal destek ekipleri görevlendirilir. Vatandaşların yaşadığı travmanın azaltılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için çeşitli destek programları devreye girer.

Okullarda rehberlik hizmetleri artırılır, sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla gıda ve eşya yardımları yapılır.

AFET BÖLGESİ KARARI YENİDEN TOPARLANMANIN BAŞLANGICI

Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi, yalnızca mevcut zararların giderilmesini değil, geleceğe yönelik güvenli bir yeniden yapılanma sürecinin de başlangıcını temsil ediyor. Devlet kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşların iş birliğiyle bölgenin kısa sürede toparlanması hedefleniyor.

Afet bölgesi ilanı, mağduriyetlerin azaltılması, yaşamın normale dönmesi ve bölgenin ekonomik olarak yeniden canlanması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
