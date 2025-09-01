Adli Yıl açılışında TBB Başkanı Sağkan'dan peş peşe uyarılar

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2025-2026 adli yılı başladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, 2025-2026 Adli Yılı açılış töreninde konuştu. Sağkan, anayasal sınırlara uyum, yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptı. AYM ve AİHM kararlarının uygulanmamasının "anayasal demokrasiye ağır zarar" verdiğini belirten Sağkan, kayyım ve tutuklama pratiklerine eleştiri yöneltti. Avukatlık mesleğinin yapısal sorunlarına karşı somut reform çağrıları sıraladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE GAZZE DAVASI VURGUSU

Sağkan, konuşmasına terörün gündemden çıkarılması ve toplumsal bütünleşme çalışmalarını "kıymetli" bulduklarını söyleyerek başladı; şehit ve gazileri anarak birlik mesajı verdi. Türkiye'nin İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara ilişkin Uluslararası Adalet Divanı sürecine müdahillik talebini yerinde bulduklarını, TBB olarak her türlü hukuki desteğe hazır olduklarını ifade etti.

"ANAYASA EN İYİ UYGULANDIĞINDA ANAYASADIR"

Kuvvetler ayrılığının "karşılıklı denetim" boyutuna dikkat çeken Sağkan, anayasanın asgari teminatlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. AYM kararlarının (özellikle Can Atalay kararı) ve AİHM'in 18. madde kapsamında ihlal tespit edilen kararlarının uygulanmamasının, hukuk devleti ve demokrasiye zarar verdiğini belirtti.

YARGI UYGULAMALARINA ELEŞTİRİLER

Sağkan, bazı belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve kayyım uygulamalarının "halk iradesi temsili" nedeniyle anayasal demokrasiye ağır zarar verdiğini söyledi.

Gözaltı ve tutuklamanın istisna olmaktan çıkarılması, masumiyet karinesini zedeleyen bilgi/görüntü paylaşımı, iddianamelerde makul süre sorunu ve ağır sağlık sorunlarında adli kontrolün uygulanmaması gibi pratiklerin ceza adaletine güveni aşındırdığını vurguladı. Av. Mehmet Pehlivan'ın mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasını ise "savunma hakkının ihlali" olarak niteledi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BAROLARA MÜDAHALE

Düşünce ve ifade özgürlüğünün çekirdek hak olduğunu hatırlatan Sağkan, bir baronun açıklaması nedeniyle başkan ve yönetiminin görevden alınmasına dönük yargısal müdahalenin, savunma makamını hedef aldığı ve yurttaşların hak arama hürriyetini tehdit ettiği uyarısında bulundu. Siyasetçiler, gazeteciler ve öğrenciler hakkında ölçüsüz tutuklama/tedbir kararlarının yargıya güveni zedelediğini söyledi.

AVUKATLIK MESLEĞİNDE "ÇOK BOYUTLU KRİZ"

Ekonomik güvencesizlik, hukuk fakültelerinin kontrolsüz artışı ve eğitim niteliğindeki gerilemenin mesleği zayıflattığını belirten Sağkan, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve kontenjan azaltımı gibi adımları olumlu karşıladı ancak Danıştay'ın başarı sıralaması kararının yarattığı tabloya dikkat çekti.

TBB Başkanı taleplerini şöyle sıraladı:

Başarı sıralamasının kademeli yükseltilmesi, fakülte sayısının bilimsel kriterlere göre sınırlandırılması,

Stajyer avukatlara kamu destekli model,

Kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesi,

Avukatlık hizmetlerinde vergi indirimi; adli yardım ve zorunlu müdafilikte verginin kaldırılması,

Zorunlu müdafi/vekâlet ücretlerinin meslek onuruna uygun belirlenmesi,

Bağlı çalışan avukatlar için adil ücret rejimi.

Sağkan, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını, adli yardım ödenekleri ve uzlaştırmanın yalnızca hukuk mezunlarınca yapılmasına ilişkin düzenlemeleri olumlu örnekler olarak andı.

KURUMSAL REFORM ÇAĞRILARI

TBB Başkanı, Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne taraf olunması gerektiğini söyledi. HSK'nın yürütmeden bağımsızlaştırılması, kararlarına yargı denetimi getirilmesi, üyelerin seçim yönteminin siyasetten arındırılması ve hâkim-savcılar için coğrafi teminatın açıkça düzenlenmesini, yargı bağımsızlığı için "zaruri adımlar" olarak sıraladı.

"ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR"

Cumhuriyetin kurucu değerlerine ve laik-demokratik hukuk sistemine vurgu yapan Sağkan, Atatürk'ün mirasına sahip çıktıklarını belirterek, "Yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve yurttaşlar için adil bir yıl olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.