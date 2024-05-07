Herhangi bir sağlık sorunu olmayan kadınlar genellikle 21 ila 35 gün arasında ya da genellikle 28 gün süren bir adet döngüsü yaşarlar. Adet dönemi yaklaşık olarak 2 ila 7 gün arasında sürer. Bu döngü, vücuttaki hormonların uyumlu çalışmasıyla düzenlenir ve yönlendirilir. Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı bu döngüde sapmalar olabilir ve adet gecikmeleri yaşanabilir. Adet gecikmesinden bahsedebilmek için, adet başlangıcının en az 7 gün geçmiş olması gerekir. ADET NEDEN GECİKİR? Adet gecikmesi sebepleri neler? İşte ayrıntılar...

ADET NEDEN GECİKİR?

Kadınların genelde herhangi bir sağlık problemi olmadığı durumlarda, adet döngüsü 21 ila 35 gün arasında veya ortalama olarak 28 gün sürer. Adet dönemi ise tipik olarak 2 ila 7 gün arasında devam eder. Vücuttaki hormonların uyumu, adet döngüsünün düzenini belirleyen temel faktördür. Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı bu döngüde sapmalar yaşanabilir ve adet gecikmeleri meydana gelebilir. Adet gecikmesinden bahsedebilmek için, adet başlangıcının en az 7 gün gecikmiş olması gerekir.

Araştırmalar, neredeyse her kadının belli dönemlerde adet düzensizliği yaşadığını göstermektedir. Ancak, bir yıl içinde 2 veya 3'ten fazla adet gecikmesi yaşanması ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Yılda 2-3 kez düzensizlik yaşamak normal kabul edilirken, bu sayıyı aşan durumlarda bir doktora danışarak nedenlerin incelenmesi tavsiye edilir. İlk adet dönemini yaşayanlar için durum biraz farklı olabilir. Bu süreçte düzensizlikler normal kabul edilir ve periyodik döngü tam olarak oturana kadar beklenir.

ADET GECİKMESİ SEBEPLERİ

Adet gecikmesine neden olabilecek birçok farklı etken bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır:

Hamilelik: Korunmasız cinsel ilişki sonucu gebelik, adet gecikmesinin en yaygın nedenidir.

Yoğun egzersiz: Yoğun egzersiz programları, vücuda aşırı yük bindirdiğinde ve enerji alımı azaldığında adet döngüsünü etkileyebilir.

Kronik hastalıklar: Özellikle uzun süreli ve yaşam boyu devam eden kronik hastalıklar adet düzenini etkileyebilir.

Polikistik Over Sendromu: Yumurtalıklarda kistlerin oluşması ve erkeklik hormonlarının artması adet gecikmesine neden olabilir.