Aden Körfezi nerede, hangi ülkeye bağlı?

İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine saldırdığı ve ABD ile İngiltere'nin bölgede hava operasyonları düzenlediği Yemen'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yemen'in Aden Körfezi açıklarında ABD'ye ait Marshall Adaları bayraklı yük gemisi füze ile vuruldu. Peki, Aden Körfezi nerede, hangi ülkeye bağlı

ABD - YEMEN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den saldırıları devam ederken, Yemen'de İran destekli Husiler ise Kızıldeniz'den geçerek İsrail limanlarına giden tüm gemilere saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu. Bölgede ticaret yolunun tehlikeye girmesi nedeniyle ABD öncülüğünde bir deniz gücü koalisyonu oluştururdu. Geçtiğimiz günlerde ise ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlendi.

ABD YÜK GEMİSİ BATTI MI?

Bölgede gerilim gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Son olarak ABD'ye ait Marshall Adaları bayraklı yük gemisi, Yemen'in Aden Körfezi açıklarında füze ile vuruldu.

ABD yük gemisi bombalama anı görüntüleri henüz paylaşılmadı.

ADEN KÖRFEZİ NEREDE?

Alan: 410.000 km²

Aden Körfezi , Arap Yarımadası ve Afrika Kıtası'nda Somali Yarımadası arasında bulunur. Hint Okyanusu'nun bir uzantısıdır ve Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlar. İçinde birçok balık ve mercan çeşidini barındırır.