Adana milletvekilleri! Adana seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim?
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Adana milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Adana milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
ÖMER ÇELİKAHMET ZENBİLCİ
SUNAY KARAMIK
ABDULLAH DOĞRU
FARUK AYTEK
ORHAN SÜMER
MÜZEYYEN ŞEVKİN
BURHANETTİN BULUT
SADULLAH KISACIK
AYHAN BARUT
MHP
MUHARREM VARLI
AYŞE SİBEL ERSOY
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
İYİ PARTİ
BİLAL BİLİCİ
TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023