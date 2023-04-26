Adana'da deprem meydana geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından deprem olan bölgeler araştırılmaktadır. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Adana deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Depremden en çok etkilenen Hatay'da 1 milyondan fazla seçmen sandığa gidecek

SON DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Adana'da deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Adana deprem mi oldu? Az önce Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu? Adana deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ADANA DEPREM OLDU MU, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.