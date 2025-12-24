Biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 13 yaşındaki kızı ile 11 yaşındaki engelli oğlunu evde tabancayla göğüslerinden vurarak öldürdükten sonra üst kattaki ev sahibinin yanına gidip polisi aramasını isteyen baba, ardından aynı silahla intihar etti.
- Adana'nın Yüreğir ilçesinde İbrahim Kiracı, 13 yaşındaki kızı Derin ve 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk'u tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
- Olay, Seyhan Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi ve polis ile sağlık ekipleri olay yerinde üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
- İbrahim Kiracı, 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleşmiş ve bir süre önce eşinden ayrılmıştı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde biri engelli 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.
ÖNCE ÇOCUKLARINI SONRA KENDİNİ VURDU
Olay, saat 21.00 sıralarında Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan İbrahim Kiracı, henüz bilinmeyen sebeple 13 yaşındaki kızı Derin ve 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk'u tabancayla göğüslerinden vurdu. Ardından ev sahibinin yanına giden Kiracı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip, polisi aramasını istedi. Tekrar eve dönen İbrahim Kıracı, çocuklarını vurduğu tabancayı başına dayayıp ateşledi.
HAYATLARINI KAYBETTİLER
Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde İbrahim Kiracı ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba ile çocuklarının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
DEPREMDEN SONRA YERLEŞMİŞ
Öte yandan İbrahim Kiracı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından ailesiyle Hatay'dan Adana'ya yerleştiği ve bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.