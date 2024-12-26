Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Merkez Bankası 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi

Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Aralık 2024 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Aralık Adana su kesintisi saatleri...

Adana su kesintisi olan yerler yayınlandı. Adana su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Aralık 2024 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 27 Aralık Adana su kesintisi saatleri haberimizde!

ADANA SU KESİNTİSİ

Güncel Adana su kesintileri için ADANA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirdi
img

Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
img

Davutoğlu'na kapıları kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
Faciada oklar tek bir ülkeyi gösteriyor: Füzeyle düşürdüler
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Arabistan takımıyla anlaşan Terim'den ilk açıklama geldi
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri 28. bölüm tek parça full HD izleme linki İnci Taneleri 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Aralık Gemlik, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Serik, Manavgat, Konyaaltı 26-27 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 26 Aralık İnci Taneleri 28. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Aralık Ödemiş, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Aralık Kalecik, Çankaya, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Aralık günün maçları nereden izlenir? Holding 5. BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.