Her sezon heyecanla izlenen Survivor, bu yıl da izleyicisine nefes kesen dakikalar yaşatıyor. Sevilen yarışma Survivor'da yarışmacılar açlık ile mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Aynı adada aylar geçiren kişilerin yaşam koşulları ile ilgili merak edilen bir unsur da cinsellik. Acun Ilıcalı ilk kez Survivor'da cinsellik hakkında açıklama yaptı. Acun Ilıcalı "Survivor'da cinsellik nasıl oluyor?" sorusuna ne dedi? Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama! İşte detaylar.

ACUN ILICALI'DAN SURVİVOR'DA CİNSELLİK AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda Survivor 2024'te cinsellik sorusu ile baş başa kaldı. Acun Ilıcalı yarışmacılar hakkında, "Cinsel istekleri de oluyor, yorgunluktan veya açlıktan bunu düşünemiyorlar mı" sorusuna, "İnsanın bu konularda kafasındakileri gerçekleştirmeyeceği bir ortam olduğu zaman vücut zaten kapatır kendini. Zaten kadın erkek ayrı yerlerde kalıyorlar. Bir de o konu bizim alanımızda olan bir konu değil. Ama romantik ilişkiler oldu mu oldu, evlenen oldu." yanıtını verdi.