Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Acun Ilıcalı'nın ortağı ve Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç'un Survivor programı çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'da Genel Koordinatörlük görevini sürdüren yapımcı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile "fuhuş ve fuhuşa aracılık etme" suçlamaları nedeniyle verildiği öğrenildi. Yontunç'un Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Acun Medya'da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev almıştır.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeko:

Acunnn geliyor gelmekte olan...

Haber YorumlarıGamze Ulgen:

acunun mal varlığı na el koysunlar onuda emekliye versinler

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Acun yakında senide karakol a davet edecekler bir çay içmeye

