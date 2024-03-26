Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan adayı ise Abdulvahap Göçer. Abdulvahap Göçer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ABDULVAHAP GÖÇER KİMDİR?

Abdulvahap Göçer, 1978 yılında Yazıhan ilçesi Hamidiye köyünde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Hamidiye İlköğretim Okulu'nda tamamlamış, lise eğitimini ise Yazıhan Lisesi'nde almıştır. Daha sonra 1999 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.