Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Avcılar belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Küçükoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Abdullah Küçükoğlu'nun kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Abdullah Küçükoğlu kimdir? Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?

Abdullah Küçükoğlu 1978 yılında Ankara, Çankaya dünyaya gelmiştir. Egitimini Uludağ Üniversitesi iktisat fakültesi, Maliye bölümünde tamamlamıştır. 2001 yılında AK Partinin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlamış ve 22 yıldır çeşitli kademelerde görev almıştır. İlçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB. Başkanlık Divan katipliği ve İBB. Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapmaktadır.

Evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.