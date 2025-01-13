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ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…

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Los Angeles'taki yangının uydu görüntüsü merak ediliyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles'taki orman yangınının etkileri, yeni çekilen fotoğrafların eski uydu görüntüleriyle karşılaştırılmasıyla net bir şekilde ortaya kondu. Peki, ABD orman yangını öncesi ve sonrası görüntüleri nasıl?

Amerika'da çıkan yangından öncesi ve sonrası uydu görüntüleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. ABD'de günlerdir devam eden yangınlarda can kayıpları 24'e yükselirken, binlerce kişi evlerini kaybederek büyük maddi zarar yaşadı; 16 kişiye ise hala ulaşılamazken, uçaktan kaydedilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'DEKİ YANGINDA ÖNCESİ VE SONRASI UYDU GÖRÜNTÜSÜ

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler…
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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