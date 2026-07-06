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Avcılar'da cezaevinde olduğu için 7 aydır kira ödeyemedi, ev sahibi eşyaları sokağa attı

Avcılar'da cezaevinde olduğu için 7 aydır kira ödeyemedi, ev sahibi eşyaları sokağa attı
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Avcılar'da, 7 aydır kira alamadığını iddia eden ev sahibi, cezaevindeki kiracısının evini çilingirle açtırıp eşyaları sokağa attı. Belediye ekipleri dağılan eşyaları topladı.

AVCILAR'da cezaevinde olan kiracısından 7 aydır ödeme alamadığını öne süren ev sahibi, çilingirle girdiği evdeki eşyaları sokağa attı. Sokağa dağılan eşyalar belediye ekipleri tarafından toplandı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında kiracı olarak oturan kişi, 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu ticareti' suçlarından yakalanarak tutuklandı. Polis ekiplerinin daha önce de gelerek arama yaptığı ve 7 aydır kira alamadığını öne süren ev sahibi, cezaevindeki kiracısının yakınlarına da ulaşamadı. 2 Temmuz'da çilingirle kapısını açtırdığı dairedeki eşyaları sokağa taşıttı. Atık toplayan kişiler eşyaların bir kısmını alırken, geriye kalanlar çevreye dağıldı. Bunun üzerine belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kepçeyle eşyaları kamyonete yükleyerek sokağı temizledi. Aynı binada oturan Fuat Öztürk, kiracının kendilerine herhangi bir zarar vermediğini ancak polis ekiplerinin eve birçok kez geldiğini belirterek, kira ödenmemesi nedeniyle ev sahibinin eşyaları dışarı çıkardığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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