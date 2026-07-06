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Gurbetçiler sınır kuyruğunda birbirine girdi

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Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçmek için sınır kapısında bekleyen gurbetçiler arasında "sıra ihlali" nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre, aracının yakıtı bittiği için en yakın akaryakıt istasyonuna ilerlemeye çalışan bir sürücüye, sıraya kaynak yaptığı gerekçesiyle diğer gurbetçiler tepki gösterdi. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda öfkeli kalabalık yakıtı biten araca zarar verdi.

Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçiş yapmak üzere sınır kapısında bekleyen gurbetçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

EN YAKIN AKARYAKIT İSTASYONUNA ULAŞMAK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre, Bulgaristan'dan Yunanistan'a giriş yapmak isteyen bir gurbetçinin aracı, yakıtının bitmesiyle yolda kaldı. En yakın akaryakıt istasyonuna ulaşmak ve durumunu anlatmak isteyen sürücünün sınır kuyruğunda ilerlemeye çalışması, diğer gurbetçilerin tepkisine neden oldu.

"Sıra ihlali yapıldığı" düşüncesiyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. İddiaya göre öfkeli kalabalık, yakıtı biten gurbetçinin aracına zarar vererek, hasara yol açtı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sınır bölgesinde yaşanan olayın ardından tarafların Edirne'nin İpsala ilçesinde karakola giderek, karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldukları öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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