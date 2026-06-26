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ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı

ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı Haber Videosunu İzle
ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı
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İsrail ve Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, İsrail ve Lübnan arasında bir çerçeve anlaşma imzalandığını duyurdu.

  • ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı.
  • Anlaşma, Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlıyor.
  • Görüşmeler, ABD-İran mutabakat metninin yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşiyor.

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmeleri, Washington'da devam ediyor.

ÜÇLÜ ÇERÇEVE ANLAŞMASI İMZALANDI 

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerin ardından ABD, İsrail ve Lübnan arasında bir çerçeve anlaşma imzalandığını duyurdu. 

Önlerinde daha yapılacak çok iş olduğunu dile getiren Rubio, anlaşmanın Lübnan’ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olduğunu belirtti.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDA YÜRÜTÜLEN DOĞRUDAN MÜZAKERELER

Tarafların, 23 Haziran Salı günü başlayan 5. tur görüşmelerin 4. gününde sabah Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldiği belirtildi.

ABD'li bir bakanlık yetkilisi, açıklamasında, "Taraflar, bir anlaşmaya varmak, çalışmalarını sürdürmek üzere bugün yeniden bir araya geldi. İsrail ile Lübnan, uzun vadeli barış ve güvenliği sağlama hedefiyle iki egemen devlet olarak müzakerelerine devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23-25 Haziran tarihlerinde Washington'da İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun düzenleneceğini duyurmuş, daha sonra görüşmeler 1 gün daha uzatılmıştı.

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmasının ardından 18 Haziran’da yürürlüğe giren ABD-İran mutabakat metni sonrası gerçekleşiyor.

Kaynak: AA

Umut Halavart
Umut Halavart
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