ABD'de iç savaş! ABD'de neler oluyor? Los Angeles sokağa çıkma yasağı ne zaman başladı?

Vatandaşlar, "Los Angeles sokağa çıkma yasağı ne zaman başladı?" ve "Yasak hangi bölgeleri kapsıyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Los Angeles sokağa çıkma yasağı kararı, Belediye Başkanı Karen Bass tarafından kamuoyuna duyuruldu. Göçmen haklarını savunan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine, şehir merkezinde güvenliğin sağlanması amacıyla bu adım atıldı. Peki, ABD'de neler oluyor.

TRUMP TEHLİKE GEÇENE KADAR LOS ANGELES'TA KALACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların tehlike geçene kadar kentte görev yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in de katıldığı Oval Ofis'teki bir etkinlikte Los Angeles'ta halen devam eden olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendilerinin yönetim olarak olaylara müdahale edene kadar kent ve eyalet yönetimlerinin hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, bölgedeki Demokrat yöneticileri suçladı.

Trump, "Los Angeles, biz oraya varana kadar kuşatma altındaydı. Polis bu durumu kontrol altına alamıyordu. Polis şefi üç gece önce bunu televizyonda söyledi. Ellerinden geleni yaptılar ama olaylarla baş edemiyorlardı. Eyalet yönetimi Ulusal Muhafızları çağırmadı, en sonunda biz onları gönderdik." şeklinde konuştu.

Kentteki toplam sayıları 4 bini bulan Ulusal Muhafızların ne zaman ayrılacağına ilişkin soruları yanıtlayan Trump, "Artık tehlike kalmayana kadar. Ne zaman tehlike kalmazsa o zaman ayrılırlar." diye konuştu.

Kentteki yakıp yıkma olaylarının kendileri müdahale edene kadar sürdüğünü ifade eden Trump, "Eğer biz oraya destek göndermiş olmasaydık bugün Los Angeles yakılıp yıkılmış durumda olurdu. Los Angeles'taki şiddeti ben durdurdum." dedi.

Los Angeles'ta ocak ayında meydana gelen ve çok sayıda evin yandığı geniş çaplı yangılara atıfta bulunan Trump, o süreçte eyalet yönetiminin üstüne düşeni yapmadığını savundu ve kendisinin "suyun gerekli yerlere ulaştırılmasını" sağladığını belirtti.

Gösterilerin bugün itibarıyla kısmen sakinleştiğini anlatan Trump, yine de güvenlik güçlerinin görev yapmaya devam edeceğini ve olası şiddet eylemlerine müdahale edeceklerini vurguladı.

LOS ANGELES SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.