ABD'de hükümet açıldı mı?

1 Ekim'de kapanan federal hükümetin tekrar faaliyete geçmesini sağlayacak olan geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti. Senato'da gerçekleştirilen oylamada tasarı, 40 ret oyuna karşılık 60 oyla onaylandı. Bu kritik gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump da Senato'daki bu uzlaşmaya destek verdiğini açıkladı.

ABD'DE HÜKÜMET AÇILDI MI?

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, 1 Ekim'de faaliyetleri durdurulan federal hükümetin yeniden işlev kazanması amacıyla hazırlanan geçici bütçe teklifini onayladı. Bu oylama sonucunda, hükümetin finansmanının Ocak ayı sonuna kadar güvence altına alınması öngörüldü. Önemli bir not olarak, kabul edilen bu teklif, kapanma nedeniyle işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın görevlerinde kalmasını sağlayan maddeyi de içeriyor.

ABD HÜKÜMETİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak olan yasa tasarısı, Senato'daki onayın ardından Temsilciler Meclisine sevk edildi. Temsilciler Meclisinin, bu kritik yasa teklifini bir sonraki gün oylaması bekleniyor. Tasarının Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi durumunda, yürürlüğe girmesi için son adım olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gönderilecek.

Başkan Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte federal hükümetin faaliyetleri resmen yeniden başlayacak.