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ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde?

ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde?
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ABD başkanlık seçimlerine az bir zaman kaldı. ABd seçimlerinde heyecan dorukta olacak. ABD başkanlık seçimini kimin kazanacağı merak ediliyor. Trump ve Harris arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Seçim anketlerinde ise Harris'in önde olduğu gözüküyor. Peki, ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? İşte detaylar!

ABD başkanlık seçimleri için geri sayım hızla devam ediyor ve seçim heyecanı doruk noktasına ulaşmış durumda. Seçmenlerin, adaylar arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceğini merakla takip ettiği bu dönemde, öne çıkan isimler arasında Donald Trump ve Kamala Harris bulunuyor. Her iki adayın da seçmenleri üzerinde büyük bir etkisi olduğu ve seçim sonuçlarının ülkenin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu düşünülüyor. Peki, ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? Detaylar haberimizde...

ABD BAŞKANLIK SEÇİM ANKETLERİNDE KİM ÖNDE?

Trump'ın kampanyası, Washington'daki hükümete ve demokratik denge ve denetleme mekanizmalarına doğrudan bir tehdit olarak görülüyor. Trump, aşırı sağcı bir plan olan Proje 2025 de dahil olmak üzere, sert muhafazakar söylemleri ve destekçileri nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor. Bağımsız aday Robert F Kennedy Jr.'ın yarıştan çekilmesi ve Trump'ı açıkça desteklemesinin ardından, bazı uzmanlar bunun Cumhuriyetçi adaya olan desteği artıracağına inanmıştı; ancak anketler şimdilik aksi yönde.

ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde?euronews

ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde?

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