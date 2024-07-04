Abaya nedir? Abaya elbise nedir? Abaya ne demek? Abaya modelleri!

Abaya ne demek? Abaya nedir? Abayayı kimler giyer? Abaya giymek yasak mı? Abaya elbise nedir ve modelleri var mı? İşte Abaya ile ilgili detaylar…

ABAYA NEDİR?

Genellikle siyah renkte, bol kesimli, omuzlardan ayak bileklerine kadar uzanan bir kadın kıyafetidir. Daha çok Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, İran ve Mısır gibi ülkelerde tercih edilen Abayanın, baş kısmından başlayarak vücudu tamamen örtmesi nedeniyle çarşafa benzeyen bir görünümü vardır. Nikab adı verilen ve gözler dışında tüm yüzü kapatan bir peçe ile birlikte de kullanılmaktadır.Abaya, yüz ve eller dışında ayaklar da dahil olmak üzere tüm vücudu kaplar.

ABAYA MODELLERİ

Abaya ile aynı amaçla kullanılan ancak farklı görüntüye sahip giysiler de mevcut. Günümüz modellerine çoğunlukla kaftan adı verilir. Önü kapalı veya açık abayalar bulunmaktadır. Bazı abayalar siyah ve nakış işlemeli kumaştayken, bazı abayalar ise açık renkli ve tasarım bakımından farklı olabilir.