Üye Girişi
Haberler

Abaya nedir? Abaya elbise nedir? Abaya ne demek? Abaya modelleri!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abaya nedir? Abaya modelleri var mı? Abayayı kimler giyer? Abaya ne demek? Abaya elbise nedir gündemde araştırılan konulardan. Bazı Müslüman kadınların giydiği geleneksel kuzey Afrika/Arap kıyafeti olan Abaya hakkında merak edilenler haberimizde…

Abaya ne demek? Abaya nedir? Abayayı kimler giyer? Abaya giymek yasak mı? Abaya elbise nedir ve modelleri var mı? İşte Abaya ile ilgili detaylar…

ABAYA NEDİR?

Genellikle siyah renkte, bol kesimli, omuzlardan ayak bileklerine kadar uzanan bir kadın kıyafetidir. Daha çok Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, İran ve Mısır gibi ülkelerde tercih edilen Abayanın, baş kısmından başlayarak vücudu tamamen örtmesi nedeniyle çarşafa benzeyen bir görünümü vardır. Nikab adı verilen ve gözler dışında tüm yüzü kapatan bir peçe ile birlikte de kullanılmaktadır.Abaya, yüz ve eller dışında ayaklar da dahil olmak üzere tüm vücudu kaplar.

Abaya nedir? Abaya elbise nedir? Abaya ne demek? Abaya modelleri!

ABAYA MODELLERİ

Abaya ile aynı amaçla kullanılan ancak farklı görüntüye sahip giysiler de mevcut. Günümüz modellerine çoğunlukla kaftan adı verilir. Önü kapalı veya açık abayalar bulunmaktadır. Bazı abayalar siyah ve nakış işlemeli kumaştayken, bazı abayalar ise açık renkli ve tasarım bakımından farklı olabilir.

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

Kuzey Afrika Afrika Gündem Moda Yaşam Kültür Sanat Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Bakmadan Geçme

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 4 Temmuz Euro kaç lira? Abaya nedir? Abaya elbise nedir? Abaya ne demek? Abaya modelleri! KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 dönemi KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Brawl Stars mega kutular ne zaman gelecek? Brawl Stars bakım molası bitti mi? BİM 5 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM AKTÜEL KATALOGU Semih Yalçın kimdir? Semih Yalçın kaç yaşında ve nereli? Semih Yalçın'ın biyografisi! İzzet Ulvi Yönter kimdir? İzzet Ulvi Yönter kaç yaşında ve nereli? İzzet Ulvi Yönter'in biyografisi! Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri! Ahmet Yiğit Yıldırım kimdir? Ahmet Yiğit Yıldırım kaç yaşında, nereli? Ahmet Yiğit Yıldırım hayatı ve kariyeri! Ayşe Ateş 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi! Ayşe Ateş'in ismini verdiği kişiler kim? Güneş lekelerine ne iyi gelir? Güneş lekesi en hızlı nasıl geçer? Yüzdeki kahverengi güneş lekeleri nasıl geçer? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (4 Temmuz) dolar ne kadar oldu? Türkiye- Hollanda maçının hakemi kim? Türkiye- Hollanda maçının hakemi Clement Turpin nereli? KASTAMONU YANGIN SON DAKİKA! Kastamonu orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Kastamonu'da orman yangını nerede çıktı? Portekiz- Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 Portekiz- Fransa maçı saat kaçta, nerede?
380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title