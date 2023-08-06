AB Üst Düzey Yetkilisi: Türkiye'nin Vize Serbestisi Sonbaharda Görüşülecek

Avrupa Birliği'nde (AB) üst düzey bir yetkili Türkiye'nin vize serbestisi ve birliğe üyeliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yetkili isim "Türkiye'nin vize serbestisi sonbaharda görüşülecek. Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı NATO Zirvesi'nde "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki Avrupa Birliği resti karşılık vermeye başladı. Erdoğan'ın "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in üyeliği konusunda önünü açalım" sözleri sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"TÜRKİYE ADAY ÜLKE VE KİLİT ORTAK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Avrupa Birliği'nde görevli üst düzey bir yetkili "Türkiye'nin vize serbestisi sonbaharda görüşülecek" sözlerine yer verdi. Söz konusu yetkili konuşmasının devamında, "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir." dedi.

VİZE SERBESTİSİ NEDİR?

Vize Serbestisi Diyaloğu tamamlandığında biyometrik pasaport sahibi tüm vatandaşlarımız, Schengen ülkelerine iş, ailevi ya da turistik amaçlı kısa süreli ziyaretlerinde (180 gün içinde 90 güne kadar) vizesiz seyahat edebilecektir. Schengen vizesi, Birleşik Krallık ve İrlanda hariç tüm AB üyesi ülkeler için geçerlidir.