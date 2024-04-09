9 NİSAN TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam TV'de hangi diziler var? Arefe günü TV'de hangi filmler var? 9 Nisan Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Televizyon izleyicileri 9 Nisan Salı günü yayınlanacak olan dizi, film ve programları merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Afere günü hangi diziler var, 9 Nisan yayın akışı bugün hangi diziler var? 9 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 9 Nisan Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Nisan Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

9 NİSAN AREFE GÜNÜ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Güzel Günler

10:30 Yerli Sinema Sultan

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:15 Sandık Kokusu

02:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Yabancı Sinema Aquaman

22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

01:50 Yabancı Sinema Aquaman

04:30 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:59 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Eltilerin Savaşı

22:30 Yerli Sinema Eltilerin Savaşı

00:45 Yerli Sesinde Aşk Var

02:45 Yerli Sesinde Aşk Var

04:45 Bodrum Masalı

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:30 Kızıl Goncalar

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 Korkma Ben Yanındayım

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 6

22:30 Yabani

01:30 Kızıl Goncalar

04:00 Kefaret

06:00 Adım Farah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Dedemin Fişi

22:15 Yerli Sinema Dedemin Fişi

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

13:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:15 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI