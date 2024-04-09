9 NİSAN TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam TV'de hangi diziler var? Arefe günü TV'de hangi filmler var? 9 Nisan Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
Televizyon izleyicileri 9 Nisan Salı günü yayınlanacak olan dizi, film ve programları merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Afere günü hangi diziler var, 9 Nisan yayın akışı bugün hangi diziler var? 9 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 9 Nisan Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Nisan Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
9 NİSAN AREFE GÜNÜ TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:15 Güzel Günler
- 10:30 Yerli Sinema Sultan
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 23:15 Sandık Kokusu
- 02:15 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:00 Yabancı Sinema Aquaman
- 22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 01:50 Yabancı Sinema Aquaman
- 04:30 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:59 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Eltilerin Savaşı
- 22:30 Yerli Sinema Eltilerin Savaşı
- 00:45 Yerli Sesinde Aşk Var
- 02:45 Yerli Sesinde Aşk Var
- 04:45 Bodrum Masalı
- 05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:30 Kızıl Goncalar
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 Korkma Ben Yanındayım
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 6
- 22:30 Yabani
- 01:30 Kızıl Goncalar
- 04:00 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Dedemin Fişi
- 22:15 Yerli Sinema Dedemin Fişi
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 13:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:15 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:00 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 17:00 Lingo
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 19:50 Ana Haber
- 20:20 İddiaların Aksine
- 20:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00:00 Kara Ağaç Destanı
- 02:30 Lingo
- 03:35 Mehmed: Fetihler Sultanı