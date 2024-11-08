8 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 8 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 8 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 8 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1520 - Danimarka Kralı, II. Christian'ın emriyle Stockholm Katliamı gerçekleşti.

1708 - Valide-i Cedid Camii'nin temeli atıldı.

1793 - Paris'te Louvre Müzesi açıldı.

1829 - Uzun Mehmet, Karadeniz Ereğlisi Kestaneci köyünde ilk maden kömürünü buldu.

1864 - Abraham Lincoln, ABD Başkanı seçildi.

1887 - Gramofonun patenti, Alman kâşif Emile Berliner tarafından alındı.

1889 - Montana, ABD'nin 41. Eyaleti oldu.

1892 - Grover Cleveland, ABD Başkanı seçildi.

1895 - Alman fizikçi Wilhelm Röntgen, X ışınını keşfetti.

1899 - Bronx hayvanat bahçesi açıldı.

1922 - Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşu

1923 - Almanya'da Adolf Hitler ve yandaşları tarihe "Birahane Darbesi" olarak geçecek olan olayla Bavyera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için ayaklandı.

1928 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Millet Mektepleri'nin Genel Başkanlığını ve Başöğretmenliğini kabul etti.

1932 - Nazi Partisi, Almanya seçimlerinde 196 milletvekilliyle yine birinci parti oldu.

1932 - Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı seçildi.

1933 - Afganistan Kralı Nadir Şah öldürüldü, yerine 18 yaşındaki oğlu Zahir Şah geçti.

1935 - Fernand Bouisson, Fransa Başbakanı oldu.

1938 - Atatürk, ikinci kez ağır komaya girdi.

1939 - George Elser, Hitler'e suikast düzenledi fakat suikast başarılı olmadı.

1941 - Arnavutluk Komünist Partisi kuruldu. 1948'de Arnavutluk Emek Partisi adını aldı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Britanya İmparatorluğu ve ABD, Kuzey Afrika'da Cezayir ve Fas'ı işgal ettiler.

1960 - John F. Kennedy, ABD Başkanı seçildi.

1965 - Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı Basın ve Yayın Yüksek Okulu açıldı.

1971 - İngiliz Rock topluluğu Led Zeppelin'in 4. albümleri çıktı. Albümde grubun en çok bilinen şarkısı "Stairway to Heaven" var.

1982 - Türkiye'de Referanduma sunulan Anayasa'nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.

1988 - Çin'de deprem: 1000 kişi öldü.

1988 - ABD Başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday George H. W. Bush seçildi.

1996 - İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener İçişleri Bakanı oldu.

2000 - Katılım Ortaklığı Belgesi açıklandı. Bu belge Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde atması gereken adımları belirliyor.

2009 - El Salvador'da sel 124 kişinin ölümüne yol açtı, 60 kişi kayboldu.

2013 - Filipinler başta olmak üzere Güneydoğu Asya'yı etkisi altına alan Haiyan Tayfunu gerçekleşti; 6.300 kişi öldü.

2020 - İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan güçleri Şuşa şehrini Eröeni işgalinden kurtardı. Bu tarih daha sonra Zafer Bayramı ilan edildi.