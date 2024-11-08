Üye Girişi
Haberler

8 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

8 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 8 Kasım tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 8 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 8 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 8 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1520 - Danimarka Kralı, II. Christian'ın emriyle Stockholm Katliamı gerçekleşti.

1708 - Valide-i Cedid Camii'nin temeli atıldı.

1793 - Paris'te Louvre Müzesi açıldı.

1829 - Uzun Mehmet, Karadeniz Ereğlisi Kestaneci köyünde ilk maden kömürünü buldu.

1864 - Abraham Lincoln, ABD Başkanı seçildi.

1887 - Gramofonun patenti, Alman kâşif Emile Berliner tarafından alındı.

1889 - Montana, ABD'nin 41. Eyaleti oldu.

1892 - Grover Cleveland, ABD Başkanı seçildi.

1895 - Alman fizikçi Wilhelm Röntgen, X ışınını keşfetti.

1899 - Bronx hayvanat bahçesi açıldı.

1922 - Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşu

1923 - Almanya'da Adolf Hitler ve yandaşları tarihe "Birahane Darbesi" olarak geçecek olan olayla Bavyera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için ayaklandı.

1928 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Millet Mektepleri'nin Genel Başkanlığını ve Başöğretmenliğini kabul etti.

1932 - Nazi Partisi, Almanya seçimlerinde 196 milletvekilliyle yine birinci parti oldu.

1932 - Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı seçildi.

1933 - Afganistan Kralı Nadir Şah öldürüldü, yerine 18 yaşındaki oğlu Zahir Şah geçti.

1935 - Fernand Bouisson, Fransa Başbakanı oldu.

1938 - Atatürk, ikinci kez ağır komaya girdi.

1939 - George Elser, Hitler'e suikast düzenledi fakat suikast başarılı olmadı.

1941 - Arnavutluk Komünist Partisi kuruldu. 1948'de Arnavutluk Emek Partisi adını aldı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Britanya İmparatorluğu ve ABD, Kuzey Afrika'da Cezayir ve Fas'ı işgal ettiler.

1960 - John F. Kennedy, ABD Başkanı seçildi.

1965 - Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı Basın ve Yayın Yüksek Okulu açıldı.

1971 - İngiliz Rock topluluğu Led Zeppelin'in 4. albümleri çıktı. Albümde grubun en çok bilinen şarkısı "Stairway to Heaven" var.

1982 - Türkiye'de Referanduma sunulan Anayasa'nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.

1988 - Çin'de deprem: 1000 kişi öldü.

1988 - ABD Başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday George H. W. Bush seçildi.

1996 - İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener İçişleri Bakanı oldu.

2000 - Katılım Ortaklığı Belgesi açıklandı. Bu belge Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde atması gereken adımları belirliyor.

2009 - El Salvador'da sel 124 kişinin ölümüne yol açtı, 60 kişi kayboldu.

2013 - Filipinler başta olmak üzere Güneydoğu Asya'yı etkisi altına alan Haiyan Tayfunu gerçekleşti; 6.300 kişi öldü.

2020 - İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan güçleri Şuşa şehrini Eröeni işgalinden kurtardı. Bu tarih daha sonra Zafer Bayramı ilan edildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Narin Güran davasında 2. duruma! Baba Arif Güran o sözleri duyunca fenalaştı

Narin davasında 2. duruşma! Baba o sözleri duyunca kendinden geçti

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak

Yıllar sonra bir ilk! Erdoğan'dan ses getirecek 10 Kasım kararı

 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki

Mahalle bekçilerine yeni yetki
Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için

Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı! KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! NARİN GÜRAN DAVASI: Narin'in annesi Yüksel Güran savunmasında ne dedi? İkinci duruşma gününde son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ! Ara tatil bugün başlıyor mu? Kasım ara tatili ne zaman bitecek? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? 8 Kasım İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? ATV CANLI İZLE 8 KASIM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu İstanbul'da yağmur yağacak mı? Barajlarda son durum nedir? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu? Ebru Şallı ile Uğur Akkuş neden ayrılıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.