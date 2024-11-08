8 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 8 Kasım tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 8 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
Her yıl 8 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 8 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 8 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…
TARİHTE BUGÜN NE OLDU?
1520 - Danimarka Kralı, II. Christian'ın emriyle Stockholm Katliamı gerçekleşti.
1708 - Valide-i Cedid Camii'nin temeli atıldı.
1793 - Paris'te Louvre Müzesi açıldı.
1829 - Uzun Mehmet, Karadeniz Ereğlisi Kestaneci köyünde ilk maden kömürünü buldu.
1864 - Abraham Lincoln, ABD Başkanı seçildi.
1887 - Gramofonun patenti, Alman kâşif Emile Berliner tarafından alındı.
1889 - Montana, ABD'nin 41. Eyaleti oldu.
1892 - Grover Cleveland, ABD Başkanı seçildi.
1895 - Alman fizikçi Wilhelm Röntgen, X ışınını keşfetti.
1899 - Bronx hayvanat bahçesi açıldı.
1922 - Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşu
1923 - Almanya'da Adolf Hitler ve yandaşları tarihe "Birahane Darbesi" olarak geçecek olan olayla Bavyera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için ayaklandı.
1928 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Millet Mektepleri'nin Genel Başkanlığını ve Başöğretmenliğini kabul etti.
1932 - Nazi Partisi, Almanya seçimlerinde 196 milletvekilliyle yine birinci parti oldu.
1932 - Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı seçildi.
1933 - Afganistan Kralı Nadir Şah öldürüldü, yerine 18 yaşındaki oğlu Zahir Şah geçti.
1935 - Fernand Bouisson, Fransa Başbakanı oldu.
1938 - Atatürk, ikinci kez ağır komaya girdi.
1939 - George Elser, Hitler'e suikast düzenledi fakat suikast başarılı olmadı.
1941 - Arnavutluk Komünist Partisi kuruldu. 1948'de Arnavutluk Emek Partisi adını aldı.
1942 - II. Dünya Savaşı: Britanya İmparatorluğu ve ABD, Kuzey Afrika'da Cezayir ve Fas'ı işgal ettiler.
1960 - John F. Kennedy, ABD Başkanı seçildi.
1965 - Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı Basın ve Yayın Yüksek Okulu açıldı.
1971 - İngiliz Rock topluluğu Led Zeppelin'in 4. albümleri çıktı. Albümde grubun en çok bilinen şarkısı "Stairway to Heaven" var.
1982 - Türkiye'de Referanduma sunulan Anayasa'nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.
1988 - Çin'de deprem: 1000 kişi öldü.
1988 - ABD Başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday George H. W. Bush seçildi.
1996 - İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener İçişleri Bakanı oldu.
2000 - Katılım Ortaklığı Belgesi açıklandı. Bu belge Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde atması gereken adımları belirliyor.
2009 - El Salvador'da sel 124 kişinin ölümüne yol açtı, 60 kişi kayboldu.
2013 - Filipinler başta olmak üzere Güneydoğu Asya'yı etkisi altına alan Haiyan Tayfunu gerçekleşti; 6.300 kişi öldü.
2020 - İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan güçleri Şuşa şehrini Eröeni işgalinden kurtardı. Bu tarih daha sonra Zafer Bayramı ilan edildi.