8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 8 Aralık itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 8 Aralık 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.35 Yedi Numara

07.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.25 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Şehrime Hoş Geldiniz

14.05 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.25 Gönül Dağı

03.55 Şehrime Hoş Geldiniz

04.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

22:15 Annem Ankara

00:45 Arka Sokaklar

03:30 Zalim İstanbul

04:30 5N1K

05:45 Taş Kağıt Makas

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Asi Kabadayı

12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Kuruluş Osman

14:50 Yok Artık 2 / Yerli Sinema

16:40 Holding

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Holding

02:40 Aldatmak

05:30 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu