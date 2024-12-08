8 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
8 Aralık TV yayın akışı listesi açıklandı. Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. İlgili kanallarda hangi programların yayınlanacağı bilgisi izleyicilerle paylaşıldı.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 8 Aralık itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 8 Aralık 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.35 Yedi Numara
07.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.25 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Şehrime Hoş Geldiniz
14.05 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.25 Gönül Dağı
03.55 Şehrime Hoş Geldiniz
04.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
22:15 Annem Ankara
00:45 Arka Sokaklar
03:30 Zalim İstanbul
04:30 5N1K
05:45 Taş Kağıt Makas
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Asi Kabadayı
12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Osman
14:50 Yok Artık 2 / Yerli Sinema
16:40 Holding
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Holding
02:40 Aldatmak
05:30 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu