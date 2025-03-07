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7 Mart hangi burç? 7 Mart doğumluların burç özellikleri nelerdir?

7 Mart hangi burç? 7 Mart doğumluların burç özellikleri nelerdir?
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7 Mart hangi burç sorusu, özellikle astrolojiye ilgi duyanlar tarafından sıkça merak ediliyor. 7 Mart'ta doğanların burcu, Balık burcu (Pisces) olarak belirlenmiştir. Balık burcu, 19 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan kişileri kapsıyor.

7 Mart doğumluların burcu Balık olarak belirleniyor. Balık burcu, 19 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğanları kapsıyor. Bu burcun insanları genellikle duygusal, sezgisel ve yaratıcı kişilikleriyle tanınıyor. Peki, 7 Mart hangi burç? 7 Mart hangi burç özellikleri? İşte detaylar...

7 MART HANGİ BURÇ?

7 Mart doğumlu kişiler, Zodyak takvimine göre Balık burcuna mensuptur. Balık burcu, 19 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğanları kapsar ve burçlar kuşağının son burcu olarak kabul edilir. Su grubuna ait olan Balık burcu, değişken nitelikte bir burçtur ve hayal gücü, sezgisellik ve duygusallık gibi belirgin özelliklere sahiptir.

BALIK BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

Burç Tarihleri: 19 Şubat - 20 Mart

Element: Su

Yönetici Gezegen: Neptün

Uğurlu Renk: Deniz mavisi, mor

Uğurlu Taş: Ametist

Uğurlu Gün: Perşembe

BALIK BURCUNUN OLUMLU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Balık burçları genellikle çok duygusal ve empati yeteneği yüksek insanlardır. Başkalarının duygularını kolayca anlayabilir ve onlara destek olabilirler.

Hayal gücü çok geniş olan Balıklar, genellikle sanatın farklı dallarına ilgi duyarlar. Müzik, resim, yazarlık ve sahne sanatlarında yeteneklidirler.

Balık burcu insanları, yardımseverlikleri ve başkalarına destek olma istekleriyle tanınır. Çevrelerindeki insanların mutluluğunu önemserler.

Balıklar, sezgisel yönleri kuvvetli olan burçlar arasındadır. Bir durumu veya kişiyi hissetme ve analiz etme yetenekleri yüksektir.

Balık burcu aşkta oldukça romantiktir. Sevgisini göstermekte çekinmez ve sevdiği kişiyi mutlu etmek için her şeyi yapar. Aynı zamanda hayal dünyasında yaşamayı severler.

7 Mart hangi burç? 7 Mart doğumluların burç özellikleri nelerdir?

BALIK BURCUNUN OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Balık burçları, duygularını yoğun yaşadıkları için bazen olayları fazla dramatize edebilirler. Duygusal değişimler yaşayabilirler.

Değişken yapılarından dolayı karar vermekte zorlanabilirler ve genellikle net olmayan bir tutum sergileyebilirler.

Zor durumlarla yüzleşmektense hayal dünyasına kaçmayı tercih edebilirler. Bu nedenle zaman zaman gerçeklerden kopuk bir tavır sergileyebilirler.

Çevresindeki insanların düşüncelerinden ve duygularından kolayca etkilenebilirler. Bu durum, onların manipüle edilmelerine yol açabilir.

Yardımseverlikleri bazen kendilerini ihmal etmelerine neden olabilir. Başkalarının mutluluğu için kendi ihtiyaçlarını göz ardı edebilirler.

12 BURÇ VE TARİHLERİ

  • Koç (21 Mart - 19 Nisan)
  • Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
  • İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
  • Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
  • Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
  • Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
  • Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
  • Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
  • Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
  • Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
  • Kova (20 Ocak - 18 Şubat)
  • Balık (19 Şubat - 20 Mart)
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