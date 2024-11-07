7 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
7 Kasım tarihli TV yayın akışı listesi açıklandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların bugünkü programları merak konusu oldu. İşte, bugün TV'de hangi programların yayınlanacağına dair detaylar!
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 7 Kasım itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 7 Kasım 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Mutfağı
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20:00Önemsiz Biri TV'de İlk / Yabancı Sinema
21: 45 Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi / Yabancı Sinema
00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevd
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Gönül Dağı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Ana Haber
19.00 Ana Haber
19.45 Maç Önü
20.45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı
23.00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı
01.15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm