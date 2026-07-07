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Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Ankara'ya geldi

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NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara'ya geldi. Liderleri Türk yetkililer karşıladı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve beraberindeki heyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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