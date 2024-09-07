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7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

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7 Eylül Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var birçok kişi tarafından gündeme geldi. Peki, 7 Eylül yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 7 Eylül Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 7 Eylül Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

7 EYLÜL CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Yumurcak Küçük Şahit
  • 14:45 Yalan
  • 18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Cengizhan Destanı
  • 22:30 Çok Akustik
  • 00:45 Çok Akustik
  • 02:30 Güneşi Beklerken
  • 04:30 Müzik Arası
  • 05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 04:53 İstiklal Marşı
  • 04:55 Şehirden Uzakta
  • 05:55 Beni Böyle Sev
  • 08:30 Yedi Numara
  • 09:30 Yeditepe İstanbul
  • 10:30 Hayallerinin Peşinde
  • 11:30 Mannu Çanakkale'de
  • 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 14:05 Seksenler
  • 15:40 Kara Ağaç Destanı
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı
  • 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
  • 01:50 Kara Ağaç Destanı
  • 04:20 Seksenler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Köşeyi Dönen Adam
  • 14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
  • 16:15 Petrol Kralları
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Gri Kurt
  • 01:45 Gri Kurt
  • 03:30 Petrol Kralları

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İki Aile
  • 09:2 Sefirin Kızı
  • 13:00 Aramızda Kalsın
  • 16:30 Kiralık Aşk
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sen Kimsin
  • 22:00 Sen Kimsin
  • 00:00 Güzel Köylü
  • 02:00 Aramızda Kalsın
  • 03:30 Dürüye'nin Güğümleri
  • 05:30 Kiralık Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Benim İçin Üzülme
  • 07:30 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 Bir Gece Masalı
  • 13:00 Alan
  • 16:00 Bir Gece Masalı
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Bir Gece Masalı
  • 23:00 Metrodan Kaçış
  • 01:20 Safir
  • 04:00 Tatar Ramazan

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 10:00 Kötü Kan
  • 12:45 Yasak Elma
  • 16:00 Hudutsuz Sevda
  • 19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Kötü Kan
  • 22:45 Tolgshow Filtresiz
  • 00:30 Kötü Kan
  • 03:00 Mucize Doktor
  • 05:15 Yasak Elma
  • 06:00 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Bir Zamanlar Batı
  • 10:00 MasterChef Türkiye
  • 13:15 Gazete Magazin Yaz
  • 16:45 Parola Parola
  • 20:00 MasterChef Türkiye
  • 00:15 Parola Parola
  • 02:45 Gazete Magazin Yaz
  • 04:45 Yabancı Sinema
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