7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Eylül yayın akışı Bugün hangi diziler var? 7 Eylül Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 7 Eylül Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

7 EYLÜL CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Yumurcak Küçük Şahit

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Cengizhan Destanı

22:30 Çok Akustik

00:45 Çok Akustik

02:30 Güneşi Beklerken

04:30 Müzik Arası

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı

04:55 Şehirden Uzakta

05:55 Beni Böyle Sev

08:30 Yedi Numara

09:30 Yeditepe İstanbul

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:30 Mannu Çanakkale'de

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:05 Seksenler

15:40 Kara Ağaç Destanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:50 Kara Ağaç Destanı

04:20 Seksenler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

16:15 Petrol Kralları

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gri Kurt

01:45 Gri Kurt

03:30 Petrol Kralları

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:2 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:30 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Kimsin

22:00 Sen Kimsin

00:00 Güzel Köylü

02:00 Aramızda Kalsın

03:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim İçin Üzülme

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Gece Masalı

13:00 Alan

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:00 Metrodan Kaçış

01:20 Safir

04:00 Tatar Ramazan

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kötü Kan

12:45 Yasak Elma

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kötü Kan

22:45 Tolgshow Filtresiz

00:30 Kötü Kan

03:00 Mucize Doktor

05:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI