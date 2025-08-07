7 Ağustos TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8
7 Ağustos TV yayın akışı belli oldu! Bugün televizyonda ne var sorusu, sabah saatlerinden itibaren izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle akşam kuşağında hangi diziler, filmler ya da programların ekranda olacağı büyük merak konusu. Peki, 7 Ağustos TV yayın akışı detaylarında neler var?
Bugün televizyonda neler var? 7 Ağustos TV yayın akışı listesinde sabah haberleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, ana haber bültenleri ve akşam dizileri yer alıyor. Bugün televizyonda ne var sorusunun yanıtı, tercih yapmak isteyen izleyiciler için oldukça önemli. İşte, 7 Ağustos TV yayın akışı ile ilgili tüm detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
00:50 Taşıyıcı
02:40 Bir Gece Masalı
05:20 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Thor
00:30 Ay'ın Köpek Balığı Yüzü
02:00 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
21:45 Yer Çekimi
23:30 Yer Çekimi
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 4N1K 2
22:00 Benim Kocam Yapmaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Aykut Enişte
01:45 Hanzo
03:00 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Hayat Bayram Olsa
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İkinci Şans
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Ölümcül Sır
00:20 Ölümcül Sır
02:20 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Canım Kardeşim
21:45 9 Kere Leyla
23:50 9 Kere Leyla
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Gönül Dağı
02:35 Leyla ile Mecnun
05:35 Seksenler
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Viking - Başakşehir
22:00 Yeniden Başlamak
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye