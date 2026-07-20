62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı

“Ölürüm Yoluna”, “Canım Yandı” ve “Evlere Şenlik” gibi şarkılarıyla Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Sinan Özen, bu kez sahne performansıyla değil, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle gündeme geldi. 62 yaşındaki sanatçı, Kıbrıs'ta verdiği konser sonrası sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dinç kalabilmek için yaşam düzenine özen gösterdiğini belirten Özen, bedenine gösterdiği özeni şu şekilde anlattı: “Olabildiğince profesyonel bir sporcu gibi kendime bakmaya çalışıyorum. Bu tamamen bedenime ve kendime olan saygımla alakalı bir durum.”

Beslenme konusunda da dikkatli davrandığını ifade eden ünlü şarkıcı, “Az yiyerek, spor yaparak hayatıma devam ediyorum." İfadelerini kullandı.

Yaş almayı doğal karşıladığını dile getiren Özen, önemli olanın bunu en iyi şekilde yaşayabilmek olduğunu vurguladı. Sanatçı, “Güzel yaşlanmak istiyorum. Hayatı sevmek, sevdiklerinizle bir arada olmak önemli.” diye ekledi.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda estetik sorularına da cevap vererek zaman zaman botoks ve cilt bakımı için de destek aldığını dile getirmişti.

Kaynak: Haberler.com