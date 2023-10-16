Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Anadolu'nun en eski köprülerinden biri olan Arapgir köprüsü, yıllara meydan okuyor. Köprü, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

600 yıllık Arapgir Köprüsü yıllara direniyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Anadolu'nun en eski köprülerinden biri olduğu belirtilen iki kemerli yaklaşık 67 metre uzunluğundaki Arapgir köprüsü yıllara direniyor.

Arapgir ilçesi Kozluk Çayı üzerinde bulunan ve Anadolu'nun en eski köprülerinden biri olduğu belirtilen iki kemerli yaklaşık 67 metre uzunluğundaki Arapgir köprüsü yıllara direniyor.

Halk arasında "Meydan ve Büyük Kozluk Köprüsü " olarakta bilinen ve ilçesinin 15 kilometre kuzey-batısında, Eski Arapgir Osmanpaşa Mahallesi ile Serge Mahallesi arasındaki Kozluk Çayı üzerinde inşa edilmiş olan köprünün bazı kaynaklarda yapım tekniği açısından da İlhanlılar dönemine ait olduğu belirtilirken, aynı zamanda da Eski Arapgir Kalesi ile de bağlantıyı sağlayan önemli bir geçit durumunda köprü günü birlik çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafında da ziyaret ediliyor.

Bölgeye arkadaşları ile ziyaret eden İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, " Bugün arkadaşlarla Arapgir'e geldik. Önce Serge tepesini ziyaret ettik daha sonra Meydan Köprüsü'ne geçtik. Restore edilen köprü hala ulaşımı sağlamakta ve altında Kozluk çayı akmakta. Sözün kısa Malatya'ya ziyarete gelen insanların gezebileceği harika doğa manzarası bulunan Arapgir'e bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Köprünün üç defa restorasyon geçirdiğini aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, " Kozluk çayı Meydan Köprüsü İpek yolu üzerinde yapılmış önemli köprülerimizden bir tanesi. Roma döneminde sonra üç kez restorasyon çalışmasının yapıldığını biliyoruz. IV Murat döneminde yenileme çalışması yapılan ve son olarak taleplerimiz doğrulturunda ilgili kurumlarca restore edilen köprü aktif bir şekilde kullanılıyor" diye konuştu.