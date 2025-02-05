6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat kamu çalışanlarına tatil mi?

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin yıldönümü 6 Şubat, anma günü olarak ilan edilirken bazı illerde o günün resmi tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki,6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat'ta kamu kurumları çalışıyor mu? İşte, 6 Şubat'a ilişkin merak edilenler…

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat'ın tatil olup olmadığı illere göre değişiklik gösteriyor. Türkiye genelinde resmi bir tatil söz konusu değilken deprem bölgesindeki bazı illerde idari izin uygulanabiliyor. Bu yüzden 6 Şubat'ta tatil olup olmadığıyla ilgili en güncel bilgiler için resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

6 Şubat depremleri

6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLER RESMİ TATİL?

Kahramanmaraş: Şehir genelinde eğitim-öğretime ara verilmiş olup, kamu kurumlarında görev yapan çalışanlar idari izinli sayılacaktır.

Hatay: 6 Şubat anma etkinlikleri kapsamında okullar kapalı olacak, kamu personeli ise idari izinli olarak değerlendirilecektir.

Malatya: Yapılacak anma programları nedeniyle eğitim faaliyetleri durdurulmuş, kamu çalışanları için idari izin kararı alınmıştır.

Adıyaman: Taziye ziyaretleri ve anma etkinlikleri sebebiyle okullarda eğitime ara verilmiş, kamu kurumlarında görev yapan personel izinli sayılacaktır.

Gaziantep: 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle şehirdeki eğitim kurumları kapatılmış, kamu çalışanları için idari izin uygulanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı açıklama