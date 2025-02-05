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6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat kamu çalışanlarına tatil mi?

6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat kamu çalışanlarına tatil mi?
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6 Şubat resmi tatil mi? Türkiye'de resmi tatiller listesi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, 6 Şubat'ın tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Özellikle kamu kurumlarında çalışanlar, 6 Şubat kamu çalışanlarına tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 Şubat'ta okullar ve kamu kurumları tatil mi olacak? İşte, detaylar…

2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin yıldönümü 6 Şubat, anma günü olarak ilan edilirken bazı illerde o günün resmi tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki,6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat'ta kamu kurumları çalışıyor mu? İşte, 6 Şubat'a ilişkin merak edilenler…

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat'ın tatil olup olmadığı illere göre değişiklik gösteriyor. Türkiye genelinde resmi bir tatil söz konusu değilken deprem bölgesindeki bazı illerde idari izin uygulanabiliyor. Bu yüzden 6 Şubat'ta tatil olup olmadığıyla ilgili en güncel bilgiler için resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat kamu çalışanlarına tatil mi?6 Şubat depremleri

6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLER RESMİ TATİL?

  • Kahramanmaraş: Şehir genelinde eğitim-öğretime ara verilmiş olup, kamu kurumlarında görev yapan çalışanlar idari izinli sayılacaktır.
  • Hatay: 6 Şubat anma etkinlikleri kapsamında okullar kapalı olacak, kamu personeli ise idari izinli olarak değerlendirilecektir.
  • Malatya: Yapılacak anma programları nedeniyle eğitim faaliyetleri durdurulmuş, kamu çalışanları için idari izin kararı alınmıştır.
  • Adıyaman: Taziye ziyaretleri ve anma etkinlikleri sebebiyle okullarda eğitime ara verilmiş, kamu kurumlarında görev yapan personel izinli sayılacaktır.
  • Gaziantep: 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle şehirdeki eğitim kurumları kapatılmış, kamu çalışanları için idari izin uygulanacaktır.

6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat kamu çalışanlarına tatil mi?Milli Eğitim Bakanlığı açıklama

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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