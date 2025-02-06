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6 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu, ne yaşandı?

6 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu, ne yaşandı?
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Dünya ve Türkiye tarihinde birçok önemli gelişmeye sahne olan 6 Şubat tarihi, tarihte bugün gerçekleşen siyasi, kültürel ve tarihi olaylar ile gündeme geldi. Peki, 6 Şubat ne günü, hangi önemli olaylar yaşandı? İşte, tarihte bugün gerçekleşen olaylar ve detaylar…

Tarih boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yapan 6 Şubat tarihinin önemi, özellikle 2023 yılında yaşanan olaylar ile sosyal medyada ve arama motorlarında üst sıralarda yer aldı. Peki, 6 Şubat tarihinde ne yaşandı? 6 Şubat'ta Türkiye ve dünyada yaşanan önemli olaylar nelerdi? İşte, geçmişten günümüze 6 Şubat…

6 ŞUBAT'TA NE OLDU?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi, Türkiye'nin hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen bu depremler, Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu.

6 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu, ne yaşandı?6 Şubat depremleri

DEPREM FELAKETİ HANGİ İLLERDE YAŞANDI?

Depremden en çok etkilenen iller şunlar oldu:

  • Kahramanmaraş
  • Hatay
  • Gaziantep
  • Adıyaman
  • Malatya
  • Şanlıurfa
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Adana
  • Diyarbakır
  • Elazığ

6 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu, ne yaşandı?6 Şubat deprem felaketi

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1840 - Yeni Zelanda'nın kuruluş belgesi olarak da adlandırılan Waitangi Antlaşması imzalandı.

1862 - Amerikan İç Savaşı sırasında Fort Henry Muharebesi gerçekleşti.

1922 - Washington Denizcilik Antlaşması imzalandı.

1952 - II. Elizabeth, babası VI. George'un ölümü üzerine İngiltere kraliçesi oldu.

6 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu, ne yaşandı?Tarihte bugün ne oldu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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