6 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 6 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 6 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 6 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1860 - Abraham Lincoln, ABD başkanı seçildi.

1913 - Hint lider Mahatma Gandhi tutuklandı.

1917 - Finlandiya, Rus İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1918 - Çanakkale Boğazı, İngiliz ve Fransızlarca işgal edildi.

1919 - Zyatkiv Anlaşması imzalandı.

1923 - Amerikalı Jacob Schick, ilk elektrikli tıraş makinesinin patentini aldı.

1923 - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.

1928 - Herbert C. Hoover, ABD Başkanı seçildi.

1931 - İstanbul'da dolmuşlarda sarı-siyah damalı bant uygulaması başlatıldı.

1936 - İzmit'te kâğıt ve karton fabrikası açıldı.

1937 - İtalya, Almanya ile Japonya arasındaki anti-komünist pakta katıldı.

1943 - II. Dünya Savaşı sürerken Rusya, Kiev şehrini Almanlardan geri aldı. Almanlar çekilirken Şehrin birçok tarihi binasını yerle bir etmişti.

1944 - ABD'nin "Hanford Atomik Tesisleri"'nde plütonyum üretimi mümkün oldu. Bu plütonyum daha sonra Japonya'nın Nagasaki şehrine atılacak olan Şişman Adam kod adlı atom bombası'nın yapımında kullanılacaktır.

1955 - Kayseri Şeker Fabrikası'nda üretime başlandı.

1971 - İstanbul Kültür Sarayı'nın adı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) olarak değiştirildi.

1971 - ABD Atom Enerji Komisyonu AEC, Alaska'nın Aleut takımadalarında bulunan Amchitka adasında Cannikin kod adı verilen ABD'nin en büyük yer altı hidrojen bombası denemesini yaptı.

1981 - Millî Güvenlik Konseyi, "Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun"u kabul etti.

1981 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kuruldu.

1982 - AÜ SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (SBF) ayrılarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İlef) adını aldı.

1983 - Genel seçimler yapıldı: ANAP 211 milletvekili ile tek başına iktidar oldu. Halkçı Parti (HP) 117, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) 71 milletvekili çıkardı. 1983 seçimleri 12 Eylül 1980'den sonra kurulan partilerin katıldığı ilk genel seçim oldu.

1984 - Ronald Reagan ABD Başkanı seçildi.

1985 - Kolombiya'da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne bağlı solcu gerillalar Adalet Sarayını ele geçirdi; çatışmalarda 11'i hakim 115 kişi öldü.

1989 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı GAP kuruldu.

1991 - TBMM'de yemin töreninde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) milletvekilleri Hatip Dicle ve Leyla Zana'nın yemin dışında Kürtçe olarak ek sözler söylemeleri tartışma yarattı. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü Dicle ve Zana'nın partiden istifa etmelerini istedi.

2001 - Belçika havayolu şirketi Sabena, iflas ettiğini açıkladı.

2001 - Michael Bloomberg, New York Belediye Başkanı seçildi.

2002 - Winona Ryder, New York'ta bir butikten 5.500 dolar değerinde eşya çalmaktan suçlu bulundu.

2008 - ABD'de bir zamanların çocuk yıldızı Skylar Deleon cinayet suçlamasıyla yargılandığı mahkemede idama mahkûm oldu.

2012 - Barack Obama, ABD Başkanlık seçimlerini ikinci kez kazandı.

2015 - CNBC-e yayın hayatına son verdi.