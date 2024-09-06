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6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

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Bugünün hava durumu raporu yayınlandı. 6 Eylül'de İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugünkü hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden, güneydoğu ve doğu bölgelerinde ise güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bu yağışlar Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda ise yağışların çok kuvvetli olması öngörülüyor.

6 EYLÜL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:

Ankara: Parçalı bulutlu, 29°C

İstanbul: Az bulutlu, 30°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 35°C

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 36°C

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 35°C

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29°C

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C (Yağışların yer yer kuvvetli ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.)

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23°C (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması öngörülüyor.)

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 36°C

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu İstanbul Ankara İzmir Eylül

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