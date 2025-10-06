Her yıl Ekim ayı geldiğinde, milyonlarca kişi aynı soruyu soruyor: 6 Ekim okullar tatil mi, 6 Ekim resmi tatil mi? İstanbul'un tarihine damga vuran bu özel gün, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu simgeliyor. Ancak 6 Ekim'in anlamı kadar, "bugün tatil olacak mı?" sorusu da vatandaşların gündeminde. Peki, 6 ekim okullar tatil mi? 6 Ekim resmi tatil mi? Bugün okul var mı? İşte detaylar...

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un kurtuluşunun yıldönümü olan 6 Ekim, her yıl İstanbullular için tarihi bir anlam taşır. Ancak birçok vatandaş, özellikle öğrenciler ve veliler, "6 Ekim okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu özel gün, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu simgelese de resmî tatil olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla 6 Ekim 2025 Pazartesi günü okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları normal çalışma düzeninde faaliyet göstermeye devam edecektir.

Yani öğrenciler 6 Ekim'de derslerine girecek, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları da işlerine devam edecektir.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî tatil takviminde 6 Ekim, yerel düzeyde anılan özel bir gündür ancak resmî tatil statüsünde değildir.

Türkiye'de resmî tatiller, kanunla belirlenmiş özel günlerden oluşur: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramları gibi.

Bu kapsamda 6 Ekim, sadece İstanbul'un kurtuluş günü olarak yerel törenlerle kutlanır, ancak ülke genelinde idari izin ya da tatil ilan edilmez.

Yani, 6 Ekim günü kamu daireleri, belediyeler, bankalar, noterler, sağlık kurumları ve diğer tüm resmî kuruluşlar açık olacaktır. Aynı şekilde alışveriş merkezleri, mağazalar ve özel iş yerleri de faaliyetlerine devam edecektir.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok özel bir yere sahip olmasına rağmen resmî tatil olarak kutlanmıyor.

6 Ekim 1923, Türk ordusunun dört yıl süren işgalin ardından İstanbul'a girdiği ve şehrin yeniden Türk yönetimine geçtiği tarihtir. Bu olay, İstanbul'un bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür.

Her yıl İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenlerde anılır; şehrin çeşitli noktalarında çelenk sunma, anma yürüyüşleri ve kültürel etkinlikler yapılır. Ancak bu törenler, resmî tatil kapsamına alınmadan, yalnızca İstanbul özelinde gerçekleştirilmektedir.

Kısacası, İstanbul'un kurtuluşu yalnızca İstanbul için anlamlı bir anma günüdür, fakat Türkiye genelinde resmî bir tatil değildir.

6 EKİM NE GÜNÜ?

6 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu Günü olarak anılır.

13 Kasım 1918'de başlayan işgal süreci, tam 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Bu süre zarfında İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan kuvvetleri İstanbul'u fiilen işgal altında tuttu. Ancak Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nı zaferle tamamlamasının ardından, 6 Ekim 1923'te Türk birlikleri İstanbul'a girdi ve şehir resmen kurtarıldı.

Bu anlamlı gün, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin son aşamalarından biri olarak kabul edilir.

Her yıl 6 Ekim'de, İstanbul'un farklı ilçelerinde törenler, konserler, söyleşiler ve anma etkinlikleri düzenlenir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan bu kutlamalar, özellikle genç kuşaklara tarihin bu önemli sayfasını hatırlatmak amacıyla organize edilir.