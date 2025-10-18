5G ne zaman hizmete girecek? 5G ile 4.5G farkı nedir, kapsama alanı nasıl olacak? 5G geçiş tarihi belli oldu mu?

Türkiye, dijital dönüşümde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen 5G teknolojisi için resmi takvim netleşti. Peki, 5G ne zaman devreye girecek? 4.5G'ye göre neler değişecek, hız ve kullanıcı deneyiminde bizi neler bekliyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

5G NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

Türkiye'de 5G hizmeti, hizmet sağlayıcıların yeni yetkilendirmeleri doğrultusunda 1 Nisan 2026 tarihinde resmen sunulmaya başlanacak. Bu tarihten itibaren 5G teknolojisi, ülke genelinde aşamalı olarak kullanıma açılacak.

Yetkilendirme süreci uzun vadeli planlandığı için, operatörler 31 Aralık 2042'ye kadar bu hizmeti vermeye devam edebilecek. Bu da, 5G altyapısının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için firmalara yaklaşık 17 yıllık bir hizmet süresi tanındığı anlamına geliyor.

5G'NİN KAPSAMA ALANI NASIL OLACAK?

5G teknolojisi, ilk etapta nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmaya başlanacak. Özellikle Marmara Bölgesi bu sürecin öncüsü olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi büyük şehirler, 5G sinyalinin ilk ulaştığı noktalar olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 5G altyapısı bölge bölge kurulacak ve bu geçiş planlı bir şekilde ilerleyecek. Tüm Türkiye'nin kapsama alanına dahil edilmesi ise yaklaşık bir yıl ya da biraz daha uzun bir süre alacak.

Yani, 2027 yılı sonlarına doğru 5G'nin ülke genelinde erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

5G İLE 4.5G ARASINDA NE FARK VAR?

5G teknolojisinin en büyük farkı, hız ve gecikme süresi (latency) açısından sağladığı büyük avantajlar. Mevcut 4.5G ile bir HD kalitedeki film birkaç dakikada indirilebilirken, 5G ile aynı film sadece saniyeler içinde cihaza indirilebilecek. Bu da veri aktarım hızında kat kat artış anlamına geliyor.

Ayrıca 5G, gecikme süresini minimuma indirerek kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Bu özellik, özellikle gerçek zamanlı uygulamalar, online oyunlar, canlı yayınlar ve uzaktan eğitim gibi alanlarda büyük fark yaratacak.

Öte yandan 5G, yüksek bant genişliği sayesinde stadyumlar, konserler, havaalanları gibi çok sayıda kişinin aynı anda internete bağlandığı yerlerde bile yüksek hızlı bağlantı sağlayabilecek kapasitede olacak. Bu da altyapı anlamında önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

5G GEÇİŞ NE KADAR SÜRECEK?

5G'ye geçiş süreci, bölgesel bir yayılım planı ile gerçekleşecek. İlk sinyaller büyük şehirlerde verilecek ve ardından diğer bölgelere geçilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, bu süreç yaklaşık bir yıl ya da biraz daha uzun sürebilir. Yani 2026 Nisan ayında başlayan geçiş sürecinin 2027 ortası veya sonlarına doğru ülke genelinde tamamlanması hedefleniyor.

Ancak altyapı yatırımlarının yoğunluğu, şehirlerin hazırbulunuşluğu ve hizmet sağlayıcılarının hızına bağlı olarak bu süre bazı bölgelerde daha kısa, bazı bölgelerde ise daha uzun olabilir. Yani geçiş süreci tek bir anda değil, kademeli ve planlı şekilde hayata geçirilecek.