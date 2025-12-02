Haberler

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

Çanakkale'de oğlunu evlendirmek için aracılara 500 bin lira ödeyerek Cezayir'den gelin getiren Ramazan Gümüşsoy, düğünden kısa süre sonra gelinin altınlarla kaçması üzerine bunalıma girerek intihar etti. Kaçan gelin hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Biga'da psikolojik sorunları olan oğlunu evlendirmek isteyen Ramazan Gümüşsoy'un Cezayir'den 500 bir lira ödeyerek getirdiği gelin hayatına mal oldu.

CEZAYİRLİ GELİN İÇİN 500 BİN LİRA ÖDEDİ

Eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan Gümüşsoy, uzun süredir oğluna uygun bir eş bulmak için çaba harcıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre, bölgede giderek yaygınlaşan "yabancı gelin" yöntemi için bir aracıyla iletişime geçen Gümüşsoy ailesi, Cezayir'de yaşayan Hadil Ayad'ın Türkiye'ye gelebilmesi adına 500 bin lira ödeme yaptı. Ayad, eylül ayında Biga'ya geldi ve 27 Ekim'de Muammer Gümüşsoy ile nikâh masasına oturdu.

ALTINLARI ALIP ORTADAN KAYBOLDU

Ancak düğünden haftalar sonra Cezayirli gelin ortadan kayboldu. İddiaya göre düğünde takılan altınları ve paraları toplayarak evden ayrılan Ayad'dan bir daha haber alınamadı. Eve döndüğünde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy durumu aileye aktardı.

BABANIN ACISI FECİ SONLA BİTTİ

Dolandırıldığını anlayan ve düğün için aldığı borçların baskısı altında ezilen baba Ramazan Gümüşsoy, yaşananları gururuna yediremeyerek büyük bir bunalıma sürüklendi. Önceki gün evde kimsenin olmadığı bir sırada tavana kendini asarak yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ramazan Gümüşsoy'un ölümü sonrası Biga Cumhuriyet Başsavcılığı, Cezayirli gelin hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla soruşturma başlattı. Kaçan gelinin izine ise hâlâ ulaşılamadı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (21)

Haber YorumlarıDüşünür:

Ahh be dayıcıgım sen nasıl kandın..

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

oğul keyif yaptı baba kendini yaktı ne ala memleket

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Damat kurbağa ırkı, kız ceylan gibi, bu cezayirliye bir geceliğine ben beşyüzbini verirdim.

yanıt9
yanıt48
Haber YorumlarıYahya Erdem:

Bu yorumu yaparken çokmu düşündün ne alaka keyif yaptı beyninizi kullanın biraz.

yanıt37
yanıt6
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

sait seninde beynini s2m

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Ulan zaten para için yapılmış olan birşey, ne bekliyordun ki, mutlu mu olacağını sandın, beyin özürlülük....

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Erdem:

İnsanlar çaresiz kalınca oluyor sen oturduğun yerde beynini kullanmadan konuşuyon mesela

yanıt24
yanıt6
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Oturduğumu nerden biliyorsun dangalak, ampiri k...ku

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Mal mı alıyorsun? Hiç düşünmüyor musun o kızın hislerini? Bunlar belli dolandırıcı da, dolandırıcı olmasa bile kızın rızası olmadan o vabale nasıl girdin. Paranla oğlunun sikinin keyfini yapacaksan pavyona götür.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
