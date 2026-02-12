Haberler

5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kadın, 5 yaşındaki oğlunu "yüzme" bahanesiyle götürdüğü denize atarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cani annenin oğlunun elinden tutarak sahile götürdüğü, bir süre sonra ıslak kıyafetlerle ve ayakkabısız bir şekilde tek başına döndüğü görüldü. Cani anne ifadesinde, "Muhammet ölmek istiyordu. Onu elimle ittim. Sonra ulaşamadım" dedi.

  • Sevda Güçlü, 5 yaşındaki oğlu Muhammet Boran Güçlü'yü Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize atarak ölümüne neden oldu.
  • Sevda Güçlü, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
  • Güvenlik kamerası görüntülerinde, Sevda Güçlü'nün oğluyla sahile gittiği ve 28 dakika sonra ıslak kıyafetlerle yalnız döndüğü kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşanan bir olay Türkiye'nin yüreğin yaktı. Güzelyalı Yat Limanı mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında Sevda Güçlü (30), 5 yaşındaki oğlu Muhammet Boran Güçlü ile sahile gitti. İddiaya göre; Güçlü, oğlunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı.

KENDİ KURTULDU, OĞLU BOĞULDU

Bir süre sonra Sevda Güçlü kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, oğlu ise boğuldu. Vahşet, Ömer Y'nin psikolojik sorunları olan ablasını takip etmesiyle ortaya çıktı.

ABLASINI CAMİ KENARINDA ISLAK KIAYFETLE OTURURKEN BULDU

Ankara'da olan eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen Sevda Güçlü'nün, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Mudanya'ya gittiğini öğrenen kardeşi Ömer Y.'nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle takip ettiği ablasını, Güzelyalı'daki caminin kenarında ıslak kıyafetleriyle otururken gördü.

YEĞENİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA...

Güçlü'nün, yeğenini soran kardeşine, "Ölmek istiyordu ben de onu denize ittim" dediği bildirildi. Koşarak sahile giden Ömer Y., Muhammet Boran Güçlü'nün sahile vuran cansız bedenini buldu. Dayısının, kucağına alıp otomobiliyle Mudanya Devlet Hastanesi'ne getirdiği Muhammet Boran Güçlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

"MUHAMMET ÖLMEK İSTİYORDU" SAVUNMASI KAN DONDURDU

Polis tarafından, "Kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Sevda Güçlü'nün emniyetteki ifadesinde, psikolojik problemleri olduğunu söyleyip, "Muhammet ölmek istiyordu. Birlikte canımıza kıymaya karar verdim. Denize girdik. Onu elimle ittim. Sonra ulaşamadım. Ben de sahile çıktım" dediği belirtildi. Güçlü'nün Ankara'da yaşayan eşi de ifadesine başvurulmak üzere Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, elinden tutup denize atladığı oğlu Muhammet Boran Güçlü'nün ölümüne neden olan Sevda Güçlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OĞLUNU ÖLÜME GÖTÜRDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu arada anne ve oğlunun olaydan önceki son görüntüleri, sahildeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sevda Güçlü'nün saat 13.54'te elinden tuttuğu oğluyla birlikte Güzelyalı Yat Limanı'na doğru yürüdüğü görülüyor. 28 dakika sonra, saat 14.22'de kaydedilen görüntüye ise Sevda Güçlü'nün ıslak kıyafetler ve ayakkabısı olmadan, yalınayak ve yalnız başına yoldan geri döndüğü yansıdı. Güçlü'nün oğluyla birlikte yürürken, üzerinde olan yelek de dönüş anında gözükmüyor.

Adliyeye sevk edilen Sevda Güçlü'nün ayağında terlik olduğu görüldü.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
