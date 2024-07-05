5 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!
5 Temmuz tarihinde hava durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, günlük planlarını yapabilmek için hava durumu bilgilerini araştırıyorlar. Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5 TEMMUZ HAVA DURUMU
Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun batı kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.
Rüzgarın ise iç ve batı bölgelerde kuzey yönlerden; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara : Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İstanbul : Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu Yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 29
İzmir : Parçalı yer yer çok bulutlu 33
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41