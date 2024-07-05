5 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 TEMMUZ HAVA DURUMU

Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde (2-5 derece) azalması, yurdun batı kesimlerinde (3-5 derece) artması bekleniyor.

Rüzgarın ise iç ve batı bölgelerde kuzey yönlerden; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara : Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul : Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu Yakasının doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 29

İzmir : Parçalı yer yer çok bulutlu 33

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41